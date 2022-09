Evropské země chtějí zkrotit současné vysoké ceny energií a velmi pravděpodobně na to půjdou tak, že seberou obří zisky energetickým firmám a rozdají je mezi domácnosti a ohrožené podniky. Takový je hlavní závěr mimořádné schůzky ministrů EU odpovědných za energetiku, která se v pátek konala v Bruselu.

Sebrání mimořádných zisků je jinými slovy zastropování elektřiny na určité úrovni. Na jaké konkrétně, to má nyní navrhnout Evropská komise. Nejčastěji se spekuluje o 200 eurech za jednu megawatthodinu, což je méně než polovina její aktuální ceny na burze. Roční kontrakt na pražské burze PXE se nyní prodává za 504 eur.

Zisky se mají sebrat výrobcům elektřiny s nižšími náklady, které ze současných vysokých cen nejvíc těží. Jde o jaderné a uhelné elektrárny a také obnovitelné zdroje vyrábějící elektřinu ze slunce a větru. Netýká se naopak vodních elektráren.

Nejde ale o jedinou cestu řešení cen energií. Ministři pod vedením českého šéfa průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) zadali komisi přijít s možným zastropováním ceny plynu. Právě plynové elektrárny nyní ženou ceny energií nahoru.

Na nizozemském uzlu TTF, jež je hlavním místem pro obchodování s plynem v Evropě se nyní říjnový kontrakt prodává za 207 eur za megawatthodinu. Jen dnes poklesla cena o téměř šest procent. Rekordní byla cena koncem srpna, kdy přesáhla 300 eur. Tehdy do ní už tvrdě zasáhla manipulace ze strany ruského Gazpromu, která vyvrcholila třídenní neplánovanou odstávkou plynovodu Nord Stream 1. Jeho už tak nízké dodávky do Německa v objemu 20 procent kapacity skončily rozhodnutím Ruska podmínit další dodávky zrušením sankcí EU vůči Rusku. Ty Evropská unie uvalila po ruské agresi na Ukrajinu.

Ministři na schůzce ale zdůrazňovali, že zastropování cen plynu nemá ohrozit bezpečnost dodávek do Evropy. Jinými slovy evropští politici nechtějí motivovat Rusko k úplné stopce plynu do EU (zatím proudí plynovodem přes Ukrajinu) a odradit obchodníky s LNG plynem v čele s Katarem a Spojenými státy, kteří by se mohli snažit prodat svoji surovinu jinde, kde za ní dostanou víc. Tedy především v Asii. Podle zdroje z českého předsednictví je to vzkaz Evropské komisi, aby byla se zastropováním plynu opatrná. Právě tento krok v případě ruského plynu oznámila ve středu šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Státy zároveň podpořily uvolnění peněz pro obchodníky na energetické burze, kteří musí skládat vysoké povinné kauce za budoucí dodávky. Také to musí konkrétně navrhnout komise a to do poloviny září - EK kvůli tomu bude mimořádně zasedat zítra, tedy v sobotu.

Takzvané marginy prodražují obchodování s elektřinou a nemotivují dodavatele k uzavírání dlouhodobých kontraktů. Výše záloh, které má obchodník vázané do vypořádání obchodu je často více než šestkrát tak velké než samotná prodejní cena. Proto i největší energetické firmy potřebují garance. Výjimkou není Česko, kde takto stát poskytl společnosti ČEZ úvěrovou linku ve výši tří miliard eur. Minulý týden získaly takovou podporu i společnosti Sev.en Energy Pavla Tykače a EPH Daniela Křetínského.

Země se dále shodly na šetření elektřinou, prozatím dobrovolné. Český průmysl pak ocení možnost, že by Brusel pustil do oběhu až miliony emisních povolenek navíc s cílem snížit jejich cenu. Právě na drahé povolenky upozorňují východoevropské země. Poláci chtěli povolenky zastropovat, ale to nezískalo podporu.

„Máme jasný směr, kudy máme jít a očekáváme, že komise brzy přijde s konkrétními návrhy,“ shrnul po schůzce Síkela. Pokud to Brusel oznámí příští týden, do konce září by se konala ještě jedna schůzka ministrů pro energetiku, kde by se konkrétní řešení definitivně schválila.

Ani jedno by přitom nemělo vylučovat dodatečná národní řešení, ke kterým chce řada států - včetně Česka - přistoupit.