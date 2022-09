Nizozemský Haarlem se stane prvním městem na světě, které na veřejných prostranstvích zakáže reklamy na maso, píše list The Guardian. Krok učiní ve snaze snížit spotřebu masa poté, co vědci zjistili, že jeho konzumace přispívá ke klimatické krizi. Představitelé masného průmyslu rozhodnutí kritizují.

Haarlem, který leží západně od Amsterodamu a má přibližně 160.000 obyvatel, zavede zákaz od roku 2024. Město se tak rozhodlo, když bylo maso zařazeno na seznam výrobků, které podle odborníků přispívají ke globálnímu oteplování.

Reklamy budou zakázány v autobusech, na zastávkách a na reklamních obrazovkách na veřejnosti. Krok vyvolal stížnosti představitelů masného průmyslu, podle kterých město "zachází příliš daleko, když lidem říká, co je pro ně nejlepší".

Nedávné studie naznačují, že celosvětová produkce potravin je zodpovědná za jednu třetinu všech emisí způsobujících globální oteplování. Využívání zvířat k výrobě masa podle vědců způsobuje dvakrát více znečištění než produkce potravin rostlinného původu.

Lesy, které pohlcují oxid uhličitý, jsou káceny kvůli pastvě zvířat. Hnojiva, která zemědělci používají k jejich krmení, jsou zase bohatá na dusík, který může přispívat ke znečišťování vody a ovzduší, změně klimatu a poškozování ozonové vrstvy. Hospodářská zvířata také produkují velké množství metanu.

Z výzkumu ekologické organizace Greenpeace vyplývá, že pro splnění cíle Evropské unie, kterým jsou nulové emise do roku 2050, je třeba snížit spotřebu masa na 24 kilogramů na osobu ze jeden rok. V současné době je průměr 82 kilogramů. V Nizozemsku je o něco nižší, jedna osoba zde ročně v průměru zkonzumuje 75,8 kilogramu masa za rok. Nizozemsko je největším vývozcem masa v EU.

Radní Ziggy Klazesová ze Zelené levice, která návrh na zákaz reklamy na maso vypracovala, uvedla, že netušila, že její město bude první na světě, které tuto politiku prosadí.

"Nejde nám o to, co si lidé pečou a smaží ve své vlastní kuchyni; když budou dál chtít jíst maso, je to v pořádku," uvedla Klazesová a dodala, že lidem nicméně nemohou říkat, že je klimatická krize, a zároveň je nabádat ke koupi výrobků, které k ní přispívají. "Samozřejmě je spousta lidí, kteří toto rozhodnutí považují za pobuřující a povýšené, ale je také spousta lidí, kteří si myslí, že je to v pořádku," uvedla radní.

Podle Klazesové tím město vysílá signál. Politička doufá, že se jejím opatřením inspiruje celá země. "Je tu mnoho skupin ze Zelené levice, které si myslí, že je dobrý nápad to zkusit," prohlásila.

Zákaz se vztahuje také na rekreační lety, fosilní paliva a automobily, které na ně jezdí. Platit začne až v roce 2024 kvůli stávajícím smlouvám se společnostmi, které tyto výrobky či služby prodávají.