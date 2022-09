Stávka pilotů německých aerolinek Lufthansa zruší zatím osm letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Jeden z nich už ve čtvrtek večer. Naopak lety stejného dopravce z Prahy do Mnichova jsou zatím beze změn. ČTK to sdělila mluvčí pražského letiště Klára Divíšková. Německá letecká společnost Lufthansa v pátek zruší kvůli plánované stávce pilotů kolem 800 letů, což se dotkne až 130 000 cestujících. Do Prahy aerolinky létají ze dvou měst.

„Stávka tohoto dopravce (Lufthansa) se dotkne i Letiště Václava Havla Praha. Je zrušený už dnešní večerní přílet z Frankfurtu a zítra tři přílety a čtyři odlety ze stejné destinace. Lety z/do Mnichova zatím beze změny,“ uvedla Divíšková.

Lufthansa v souvislosti s páteční stávkou pilotů upozornila, že by mohla zrušit některé lety i ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Rozhodnutí se týká téměř všech pátečních letů Lufthansy na letištích v Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem. Odborová organizace pilotů Vereinigung Cockpit celodenní stávku vyhlásila kvůli neshodám s vedením společnosti ohledně zvýšení mezd.