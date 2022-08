Osmačtyřicetiletý šíitský duchovní Muktada Sadr patřil mezi nejvýraznější osobnosti iráckého veřejného života po zhruba dvě dekády. Tento týden oznámil, že odchází z politiky. „Rozhodl jsem se nevměšovat už do politických záležitostí. Ohlašuji svůj definitivní odchod z politiky,“ napsal na Twitter muž, který sám sebe označuje za nacionalistu a odmítá vměšování kohokoliv do záležitostí své země, tedy hlavně vměšování Íránu či USA. Dříve na sebe upozornil jako bojovník proti americké okupaci.

Klerik, jehož poznávacím znamením je černý turban, dokázal získat na svou stranu „běžné“ Iráčany, kteří se potýkají s řadou potíží od vysoké nezaměstnanosti po časté výpadky elektřiny. Uchovává si obrovský vliv, protože dokáže v ulicích mobilizovat stovky tisíc stoupenců.

Experti označují Sadra za populistu. Není zatím jasné, zda své prohlášení myslí vážně a opravdu se stáhne z veřejného života. Oznámení odchodu a demonstrace jeho stoupenců by „mohly být prostředkem, jak vyvinout nátlak a nechat se prosit, aby své rozhodnutí vzal zpět,“ uvedl pro New York Times Elie Abouaoun z amerického United States Institute of Peace, který prosazuje mírové řešení konfliktů.

Sadrova slova o odchodu vyvolala v Iráku okamžitě nepokoje. Sadrovi příznivci vyšli do ulic a střetli se se skupinami, které podporuje sousední Írán. Vtrhli také do sídla paláce, který kdysi nechal postavit Saddám Husajn, a kde nyní zasedá vláda.

