Dlouho se to čekalo, a až nyní se to stalo oficiálním. Zpráva se seznamem delegátů XX. sjezdu Komunistické strany Číny vyjevila, že začátek kongresu, který se svolává každých pět let, byl letos stanoven na 16. října. Sjezd svolaný na říjen zpravidla...

10. 10. 2022 ▪ 6 min. čtení