Francouzský maloobchodní řetězec Carrefour se rozhodl na sto dní zmrazit cenu stovky výrobků, které lidé nakupují „denně“. Jak firma uvedla ve svém prohlášení, chce „podpořit koupěschopnost Francouzů“.

Zmrazení cen se dotkne produktů od potravin po hygienické potřeby. Například zelenina, káva, čaj, snídaňové cereálie, jablečný džus, vejce a jahodová marmeláda či toaletní papír, plenky nebo prostředky na nádobí a další.

Na seznamu jsou také potřeby pro školáky, tedy třeba pastelky nebo sešity. Ušetřit tak mohou zejména rodiny, které se chystají na začátek školního roku. Celý seznam je k dispozici na stránkách Carrefouru.

Řetězec pak uvažuje, že podobně bude postupovat také v sousední Belgii, kde má své pobočky. Další detaily ale firma zatím neoznámila.

Carrefour svým krokem vyslyšel výzvu francouzského ministra financí Bruna Le Maira, který nedávno v rozhovoru pro regionální list Sud-Ouest řekl, že nyní „nastal čas, kdy je třeba co nejvíce pomoci Francouzům“. „Inflace je nyní na svém vrcholu,“ dodal k tomu ministr.

Tento řetězec na sebe upozornil už před několika týdny. Společně s dalšími se připravuje na podzimní a zimní měsíce, kdy může přijít nedostatek plynu. Carrefour a další jako třeba Lidl či Casino už přijaly kroky, které povedou ke snížení spotřeby. Například ztlumí světla nebo po zavření prodejny úplně vypnou světelné reklamy.

Co se týká zastropování, nebo dokonce snížení cen, společnost TotalEnergie šla ještě dál. Ta na konci července oznámila, že sníží cenu paliv na všech svých čerpacích stanicích o 20 centů na litr. Platit to bude v září a říjnu. Od listopadu do konce roku pak o deset centů na litr.

O podobném snížení ceny firma jednala s francouzskou vládou. Opoziční strany přitom vyzývají k zavedení daně z mimořádných zisků (windfall tax). „Tomu rozhodnutí předcházela intenzivní jednání. A já opakuji, že je to rozhodnutí férové a prospěšné pro spotřebitele,“ řekl k tomu ministr financí Le Maire. Ten novou daň odmítá: „Dávám přednost tomu, aby peníze šly do kapes spotřebitelů než státu. Dávám přednost tomuto gestu Totalu než další dani.“

TotalEnergie tak doplní slevu, kterou připravila francouzská vláda. Ta dosahuje 18 centů na litr.

Další z francouzských řetězců, Leclerc, už v období od května do července zmrazil ceny 120 často prodávaných výrobků.

Inflace v červenci ve Francii vystoupila na rekordních 6,8 procenta, ukazují data Eurostatu. V rámci EU je přesto vůbec nejnižší. V Česku pak podle tohoto statistického úřadu dosáhla meziroční inflace na 17,3 procenta. Je čtvrtá nejvyšší po Estonsku, Lotyšsku a Litvě.