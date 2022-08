Zní to absurdně, ale je to pravda. Čím déle pokračuje „zvláštní vojenská operace“, jak Kreml říká své agresi na Ukrajině, tím více je Rusů, kteří se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin vede zemi správným směrem. Vyplývá to z...

16. 8. 2022 ▪ 4 min čtení