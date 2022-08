Britský spisovatel Salman Rushdie je po pátečním útoku spáchaném mužem libanonského původu připojený na plicní ventilátor, nemůže mluvit a zřejmě přijde o oko. Útok odsoudily instituce i osobnosti politického a kulturního světa, zatímco část íránských médií útok schvaluje. Útočník byl formálně obviněn z pokusu o vraždu a z napadení. Za román Satanské verše vynesl dnes již zesnulý íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní nad Rushdiem rozsudek smrti, protože dílo z roku 1988 podle některých muslimů uráží islám.

Kvůli Chomejního fatvě, kterou nynější íránské vedení odmítlo zrušit, žil Rushdie v ústraní a s ochrankou. V pátek měl Rushdie ve vzdělávacím centru v americkém městě Chautauqua ve státě New York promluvit na téma azylu, který USA poskytují pronásledovaným umělcům.

Krátce po zahájení projevu na pódium vyskočil čtyřiadvacetiletý Hadi Matar narozený v Kalifornii libanonským rodičům, jenž se nedávno přestěhoval do New Jersey. Pětasedmdesátiletého Rushdieho pobodal na krku a na těle a spisovatel podle svého agenta Andrewa Wylieho zřejmě přijde o oko. Do nemocnice byl Rushdie přepraven vrtulníkem a prodělal několikahodinovou operaci. Má porušeny nervy na paži a také játra. Zůstává připojený na plicní ventilátor. Podle lékaře Martina Haskella jsou zranění sice vážná, ale je šance na přežití.

O motivu Matarova činu zatím policie nic nezveřejnila, ale podle prvních informací útočník sympatizoval se šíitským extremismem a íránskými revolučními gardami. Prokuratura Hatara obvinila z pokusu o vraždu a z napadení. Zůstává bez kauce ve vazbě.

Centrum Chautauqua podle stanice CNN odmítlo zavést při pátečním programu základní bezpečnostní opatření, takže na místě nebyl detektor kovů a nekontrovala se zavazadla.

V Íránu, kde jsou Satanské verše zakázané, se tamní tisk hlásící se k tvrdé politické linii vyjádřil k útoku pochvalně. „Tisíckrát bravo.... statečnému a poslušnému člověku, který zaútočil na odpadlíka od víry, zlého Salmana Rushdieho. Ruka muže, který zlomil vaz nepříteli Boha, musí být políbena,“ napsal list Kajhán. Deník Chorásán píše o „Satanovi na cestě do pekla“.

Bílý dům i OSN útok odsoudily a generální tajemník OSN nad ním vyjádřil zděšení s tím, že násilí nesmí být odpovědí na svobodu slova. Britský premiér Boris Johnson sdělil, že je v šoku, že byl Rushdie pobodán ve chvíli, kdy uplatňoval právo na to, co lidé nesmějí přestat bránit. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Rushdie 33 let zosobňoval svobodu a boj proti tmářství a stal se obětí zbabělého útoku nenávisti a barbarství. Australský premiér Anthony Albanese označil útok za znechucující a nesmyslné násilí.

Britský spisovatel Ian McEwan řekl, že útok na jeho „drahého přítele Salmána“ je útokem na svobodu myšlení a slova. "To jsou svobody, které podpírají všechna naše práva a svobody. Salman je inspirativní obránce pronásledovaných spisovatelů a novinářů na celém světě," sdělil McEwan.

Rushdie v nedávném rozhovoru s německým magazínem Stern řekl, že je optimista a že nyní prožívá relativně normální život.

Rushdie má od roku 2016 americké občanství a žije v New Yorku. V rozhovoru mluvil o svých obavách o americkou demokracii. Podle něj ji ohrožuje rasismus a nenávist vůči tomu, čeho dosáhl liberalismus. Rushdie tyto hrozby označil za „přípravné stadium fašismu“. „Vítězství (bývalého prezidenta Donalda ) Trumpa nad pravdou zde má největší význam. Jeho lidé věří, že jim lžou ostatní, ne on (Trump),“ řekl Rushdie.

Na otázku, zda nepociťuje stesk, odpověděl: „Ne nezbytně. Mám rád historii, ale co se mého života týče, dávám přednost tomu, co mám před sebou.“