Zatímco pondělní zásah Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v sídle amerického exprezidenta Donalda Trumpa dál obklopovaly nejasnosti, tábor někdejšího šéfa Bílého domu v úterý a ve středu pokračoval v šíření spekulací o politicky výbušné operaci. Nově exprezident a jeho spojenci bez důkazů naznačují, že agenti FBI v Trumpově floridské rezidenci nebo po prohlídce nastrčili kompromitující materiály. Fáma se šíří mimo jiné prostřednictvím populární televize Fox News.

FBI a federální ministerstvo spravedlnosti ani druhý den po domovní prohlídce věc nekomentují a není tak zcela jasné, z čeho je exprezident podezírán, co agenti v resortu Mar-a-Lago hledali nebo co si odtud odnesli. Objasnit by to přitom mohl i Trump, který podle amerických médií musel dostat seznam zabavených předmětů i kopii povolení k prohlídce, které schválil federální soudce. Exprezident ale tyto materiály nezveřejnil.

„Mohl by popsat, o co šlo a co bylo předmětem sporu. Nemusí spekulovat,“ řekl webu Politico expert z výzkumného ústavu Federation of American Scientists Steven Aftergood.

Místo toho Trump na své sociální síti Truth Social vydal příspěvek, v němž si stěžoval, že agenti FBI nenechali jeho právníky sledovat, co dělají. „Chtěli být o samotě, bez jakýchkoli svědků, kteří by viděli, co dělali, co brali nebo co... podstrkávali,“ napsal.

Deník The New York Times (NYT) poznamenal, že takováto snaha vyvolávat pochybnosti zapadá do Trumpovy dlouhodobé praxe v situacích, kdy mu hrozí poškozující odhalení. „První útočnou linií bývalého prezidenta proti oponentům často bývá kampaň s cílem předem je i jejich práci zdiskreditovat,“ píše list.

Nepodložená obvinění ohledně falešných důkazů se podle něj poprvé v médiích objevila v úterý ráno při televizním vystoupení Trumpovy právničky Christiny Bobbové. „Není žádná jistota, že něco nebylo nastrčeno,“ uvedla. Vzápětí uznala, že neví, zda při zásahu FBI došlo k něčemu nekalému.

Podobná tvrzení se nicméně brzy začala objevovat ve vysílání Fox News. Moderátor Jesse Watters v úterý večer řekl, že FBI „pravděpodobně“ proti Trumpovi připravuje falešné důkazy a že už to možná učinil při sestavování žádosti o povolení k prohlídce. Svá tvrzení přitom moderátor nijak nedoložil. Ve středu ráno se přidal republikánský senátor Rand Paul, který v rozhovoru na Fox News řekl: „Můžu si snad být jistý, že ty krabice materiálů, které odnesli z Mar-a-Lago, že do nich nic nedají, aby ho (Trumpa) chytili do pasti?“

Média předtím s odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním informovala, že agenti FBI si z prohlídky u bývalého prezidenta odvezli několik krabic s neznámými předměty. Zásah podle všeho souvisel s vyšetřováním Trumpova nakládání s oficiálními záznamy včetně utajovaných dokumentů. Trump si s sebou při odchodu z Bílého domu na Floridu vzal 15 krabic s předměty z prezidentské kanceláře, včetně oficiálních materiálů. Národní archiv USA, kterému musí američtí prezidenti předávat veškeré dopisy, e-maily či pracovní dokumenty, se k těmto materiálům dostal až letos a podle NYT se následně v balíku našly i dokumenty s označením „tajné“.

Jedním z možných vysvětlení pondělního zásahu je varianta, že americké úřady Trumpa podezíraly, že Národnímu archivu nepředal všechny utajované materiály, které byly na konci jeho mandátu přesunuty na Floridu. Nepovolené odstranění či přechovávání tajných dokumentů je v USA těžkým zločinem a hrozí za něj pětileté vězení, píše Politico. Poznamenává, že zpřísnění trestu v roce 2018 svým podpisem uzákonil Trump poté, co v předvolební kampani vytrvale kritizoval svou soupeřku Hillary Clintonovou za přístup k citlivým materiálům.

I kdyby Trump nakonec nebyl z ničeho obžalován, je aktuální vývoj bezprecedentní. Žádnému americkému exprezidentovi předtím FBI bydliště neprohledával. „Dříve nebo později budou muset ministerstvo spravedlnosti a pan Trump vyjasnit, co se stalo. Pak budeme vědět, zda byl skutečně porušen zákon nebo to bylo nějaké spekulativní dobrodružství,“ míní Aftergood.