V Česku letos našlo zázemí podle oficiálních statistik zhruba 300 tisíc Ukrajinců prchajících před ruskou agresí. A téměř polovina z válečných uprchlíků využívá státem zprostředkované bydlení. Jenže právě to by se mohlo brzo změnit. Do konce...

9. 8. 2022 ▪ 5 min čtení