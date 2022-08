Válka na Ukrajině je pro Evropu nejnebezpečnějším okamžikem od druhé světové války a Rusko v ní nesmí zvítězit. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Aby Severoatlantická aliance a její členské země zabránily Moskvě ve vítězství, budou muset ještě dlouho podporovat Ukrajinu zbraněmi a další pomocí, uvedl Stoltenberg. "Je v našem zájmu, aby tento typ agresivní politiky neuspěl," řekl Stoltenberg ve svém projevu v rodném Norsku.

Stoltenberg označil invazi, kterou Moskva nazývá "zvláštní vojenskou operací", za útok na současný světový řád. NATO podle něj musí zabránit rozšíření války. "Jedná se o nejnebezpečnější situaci v Evropě od druhé světové války," dodal.

"Pokud prezidenta (Vladimira) Putina jen napadne udělat něco podobného zemi NATO, jako udělal Gruzii, Moldavsku nebo Ukrajině, pak se do toho okamžitě zapojí celá Severoatlantická aliance," uvedl Stoltenberg. "To, co se děje na Ukrajině, je hrozné, ale mnohem horší by bylo, kdyby došlo k válce mezi Ruskem a NATO," dodal.

Válka přiměla dříve neutrální Finsko a Švédsko, aby požádaly o členství v NATO, přičemž žádost zatím ratifikovalo 23 z 30 členských zemí včetně Spojených států.

Stoltenberg hovořil na ostrově Utöya, kde pravicový extremista Anders Behring Breivik 22. července 2011 postřílel 69 účastníků letního tábora. Malý norský ostrov se od tragédie stal centrem pro výuku demokratických hodnot.

Rusové se údajně opevňují v jaderné elektrárně

Rusko svou vojenskou činností v okupované Záporožské jaderné elektrárně usiluje o vyvolání strachu Západu z možné jaderné katastrofy na Ukrajině. Patrně tím chce oslabit odhodlání západních zemí poskytovat Kyjevu zbraně pro jeho chystanou ofenzívu na jihu země, uvedl ve svém pravidelném hodnocení americký Institut pro studium války (ISW).

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi ve středu uvedl, že situace okolo ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny se vymkla kontrole a je extrémně nestabilní. Ukrajinské úřady tvrdí, že se Rusové v elektrárně opevňují a z jejích prostor ostřelují ukrajinská města.

"Ruští představitelé vykreslují Ukrajinu tak, že nezodpovědně používá zbraně poskytnuté Západem a riskuje jadernou katastrofu. Snaží se odradit západní a další spojenecké státy od poskytování další vojenské podpory pro nadcházející ukrajinskou protiofenzívu na jihu země," uvedl ISW. Podle institutu se Rusové s tímto cílem uchylují také k útokům pod falešnou vlajkou, jako bylo ostřelování okolí přilehlého města Enerhodaru na začátku července.

Záporožská jaderná elektrárna je s šesti reaktory největší podobné zařízení v Evropě i na Ukrajině. Ruští vojáci ji obsadili na začátku března, její chod ale stále zajišťují ukrajinští zaměstnanci. Podle Grossiho je na místo nutné vyslat technickou inspekci MAAE, nedaleko ale vede frontová linie a boje misi znemožňují. Agentura by pro vyslání kontroly potřebovala nejen podporu Kyjeva a OSN, ale i dohodu s Ruskem.

Obavy ze situace tento týden projevily i Spojené státy. Podle šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena existují věrohodné zprávy, že ruská armáda používá elektrárnu jako jakýsi ochranný štít a ukrajinské síly ostřeluje z místa nedaleko zařízení. Ukrajinci z obav před jadernou katastrofou nemohou střelbu opětovat, uvedl Blinken.