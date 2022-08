Při americké protiteroristické operaci v Afghánistánu byl v neděli pomocí bezpilotního letounu zabit 71letý lídr teroristické skupiny Al-Káida Ajmán Zavahrí. Potvrdil to americký prezident Joe Biden krátce poté, co americká média s odkazem na nejmenované zdroje informovala, že Zavahrí byl zabit při operaci Ústřední zpravodajské služby (CIA). Zavahrí se stal novým šéfem Al-Káidy v červnu 2011 poté, co americké síly zabily v květnu téhož roku tehdejšího vůdce skupiny Usámu bin Ládina.

Biden v projevu z Bílého domu řekl, že Zavahrí měl na svědomí vraždy Američanů. „Nyní bylo spravedlnosti učiněno zadost. A tento teroristický vůdce už neexistuje. Lidé na celém světě se již nemusí bát zákeřného a odhodlaného vraha,“ řekl americký prezident, který se nyní zotavuje z nemoci covid-19. „Dnes večer dáváme znovu jasně najevo, že bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, bez ohledu na to, kde se skrýváte, pokud jste hrozbou pro náš lid, Spojené státy vás najdou a odstraní,“ poznamenal.

Zpravodajská komunita podle Bidena po Zavahrím neúnavně pátrala za vlád minulých tří amerických prezidentů, až jej vypátrala dříve tento rok poté, co se přestěhoval do centra Kábulu, aby mohl být s rodinou.

Mise byla podle Bidena pečlivě naplánována, aby se při ní minimalizovalo riziko, že budou zraněni civilisté. Prezident úder schválil minulý týden, jakmile byl informován, že nastaly optimální podmínky. Při nedělní operaci podle Bidena nezahynul nikdo ze Zavahríovy rodiny a nedošlo k žádným civilním obětem.

Agentura Reuters s odkazem na nejmenované americké činitele píše, že Zavahrí zemřel po americkém úderu z dronu v Kábulu v neděli v 06:18 místního času (03:48 SELČ). Zpravodajský web televize CNN s odkazem na nejmenovaný zdroj z Bidenovy administrativy píše, že se terorista v době smrti nacházel na balkóně, kam na něj byly z dronu odpáleny dvě střely Hellfire.

Vůdce Al-Káidy Ajmán Zavahrí. Foto: Reuters Egypťan Zavahrí, na jehož hlavu USA vypsaly odměnu 25 milionů dolarů, pomohl koordinovat útoky z 11. září 2001. Vražedná akce Al-Káidy v čele s bin Ládinem si v USA vyžádala smrt téměř 3000 lidí. Zabití jednoho z nejhledanějších teroristů má podle Bidena být i „dalším zadostiučiněním“ pro rodiny obětí útoků z 11. září. Biden uvedl, že Zavahrí byl rovněž strůjcem dalších útoků nebo v nich sehrál klíčovou roli, a to včetně atentátu na americký torpédoborec Cole v jemenském Adenu v říjnu 2000 a útoků na americká velvyslanectví v Keni a Tanzanii v srpnu 1998.

Bidenovo oznámení o úspěšné operaci uvítali zákonodárci z řad demokratů i republikánů. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová na twitteru mimo jiné napsala, že se svět díky odstranění tohoto teroristy stál bezpečnějším místem.

Likvidaci teroristy uvítalo také ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie. „Zavahrí plánoval teroristické operace, při kterých zahynuly tisíce nevinných lidí, včetně Saúdů,“ uvedlo.

Zavahrího smrt podle agentury Reuters vyvolává otázky ohledně toho, zda Tálibán po loňském odchodu amerických sil a jejich spojenců z Afghánistánu poskytl lídrovi Al-Káidy útočiště. Podle nejmenovaného zdroje agentury představitelé Tálibánu o přítomnosti teroristy v Kábulu věděli. Mluvčí vlády Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid před Bidenovým oznámením potvrdil, že došlo k leteckému úderu a silně jej odsoudil s tím, že to porušuje „mezinárodní zásady“.

Agentura AP napsala, že podle vysoce postaveného představitele zpravodajských služeb patřil dům, v němž byl Zavahrí zabit, vysoce postavenému poradci Sirádžuddína Hakkáního, který ve vládě Tálibánu vede ministerstvo vnitra. Plánování operace podle téhož zdroje začalo před šesti měsíci, ale zintenzivnilo se v posledních dvou měsících.

V projevu 31. srpna 2021, poté, co poslední američtí vojáci opustili Afghánistán, Biden uvedl, že Spojené státy nepoleví v boji proti terorismu v Afghánistánu ani jinde. „Budeme pokračovat v boji proti terorismu v Afghánistánu a dalších zemích,“ řekl šéf Bílého domu. „Jen k tomu nepotřebujeme vést pozemní válku,“ dodal.