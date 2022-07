V belgické metropoli má v úterý padnout teplotní rekord tohoto léta očekává se 39 stupňů, několik evropských politiků si ale do Bruselu zaletí pro úlevu. Lídři Severní Makedonie a Albánie tu zahájí přístupové rozhovory svých zemí do EU, na což prvně jmenovaný stát čekal přes sedmnáct let a Albánie osm.

Do Bruselu kvůli tomu za šéfkou Evropské komise přiletí odstartovat celý proces premiéři Severní Makedonie Dimitar Kovačevski a albánský Edi Rama. Z Prahy je doplní lídr unii předsedajícího Česka Petr Fiala (ODS).

Ačkoli se tím obě balkánské země postaví na začátek mnohaleté cesty, její samotné zahájení se považuje za průlom. Makedonské směřování do EU dlouho blokovalo Bulharsko kvůli specifickým požadavkům vůči svému jihozápadnímu sousedovi. Protože EU považuje státy Západního Balkánu za jeden „balík”, bulharské veto s sebou táhlo dolů i Albánii.

Situace se změnila nejprve na bulharské straně, když v červnu tamní parlament souhlasil s podmínkami navrženými Francií a stáhnul svoje veto. Uplynulý víkend podpořil stejnou dohodu makedonský parlament. V pondělí Evropská komise oznámila, že Severní Makedonie a Albánie formálně v úterý zahájí rozhovory o vstupu do EU.

„Je to velká zpráva. Podařilo se udělat významný pokrok v integraci Západního Balkánu,“ řekl k tomu v pondělí v Bruselu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který bude start rozhovorů s oběma státy řídit. Fakt, že na jejich zahájení přiletí na otočku premiér Fiala, označil Lipavský za „signál, že české předsednictví vnímá význam těchto otázek.” „Nezříkáme se odpovědnosti, jsme u těch věcí,“ dodal šéf diplomacie.

Severní Makedonie si otevřela cestu do EU, když 68 ze 120 poslanců ve Skopje souhlasilo s tím, že Bulharsko bude součástí jejího ústavního procesu. Konkrétně se Severní Makedonie zavázala, že upraví svoji ústavu tak, aby uznala existenci bulharské menšiny a přiznala jim specifická práva. Původně šly bulharské požadavky ještě dál, vláda v Sofii například trvala na tom, aby Severní Makedonci v ústavě uznali bulharské kořeny svojí řeči, makedonštiny.

A právě proto získal průlom na Balkáně stejně kritiků jako zastánců. „Dohoda, kterou prezentujeme jako úspěch, vlastně není dohodou, ale dalším ústupkem makedonské vlády silně nacionalistickému a naprosto nevyváženému výkladu historie ze strany Bulharů,“ řekl HN a Aktuálně analytik bruselské pobočky evropského institutu Europeum Žiga Faktor. Severní Makedonie už jednou podobnému tlaku ustoupila, když vyhověla Řecku a změnila si název z Makedonie na Severní Makedonii - Řekové trvali na tom, že Makedonie je historický název jejich provincie na severu země.

Podle analytika Faktora proto unie dost možná vytvořila precedens, když dovolila, aby se dvoustranné historicko-kulturní spory staly součástí přístupového procesu. „To může být v budoucnu použito proti dalším kandidátským zemím, třeba Maďarskem ve vztahu k Ukrajině nebo Chorvatskem vůči Srbům,“ míní Žiga Faktor.

„Členské státy se musí zavázat, že budou dohodu mezi Bulharskem a Severní Makedonií striktně monitorovat, aby vyjednávání nebylo ze strany Bulharska zneužito ke zvyšování požadavků,” dodal. I po zahájení rozhovorů mají národní vlády plnou kontrolu na rozšířením. Každý stát EU může zablokovat přístupové rozhovory s kandidátskou zemí v jakémkoli momentu.

Šéf resortu zahraničí Lipavský riziko zneužití dohody do budoucnosti připustil. „Je to obava, která existuje,“ řekl. „Na úrovni EU bychom měli trvat na tom, aby do rozšíření zasahovaly bilaterální otázky co nejméně,“ dodal stručně.