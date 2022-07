Situace při případném zastavení dodávek ruského plynu nebude jednoduchá, Česko ale bude i na základě spolupráce s dalšími evropskými zeměmi schopno dostatečně zásobovat domácnosti i firmy. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem to řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS). Söder považuje za důležité společně se zasazovat o vylepšení veškerých potenciálů terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) na severu i jihu Evropy.

Před invazí Moskvy na Ukrajinu byla EU celkově závislá na dodávkách plynu z Ruska ze 40 procent. V případě některých států byla ale závislost podstatně vyšší, což je i případ České republiky.

Moskva začátkem týdne odstavila plynovod Nord Stream 1 kvůli pravidelné údržbě, unijní země ale považují za reálnou možnost, že po ohlášených deseti dnech dodávky neobnoví. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) po debatě s poslanci Evropského parlamentu tento týden prohlásil, že k nejtěžším úkolům českého předsednictví bude patřit zajištění solidarity v zásobování plynem při očekávaném omezení či zastavení dodávek z Ruska.

"Musíme počítat se všemi scénáři i s tím, že Rusko neobnoví dodávku plynu po odstávce, nebo ji neobnoví v potřebném rozsahu," řekl Fiala. Česko podle něj naplňuje kapacitu zásobníků a i v době aktuální odstávky je vtlačování do zásobníků vyšší, než kolik Česko plynu čerpá.

Posilovat zásoby na zimu je podle premiéra možné i díky pronájmu kapacity v terminálech na LNG v Nizozemsku. Měla by pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu v ČR, tedy zhruba tři miliardy metrů krychlových plynu. Kapacita bude podle Fialy využitelná už na podzim.

Fiala i Söder zdůraznili nutnost evropské spolupráce. Český premiér dnes hovořil také s místopředsedou Evropské komise odpovědným za klimatickou politiku Fransem Timmermansem. "Bavili jsme se i o scénářích, které nastanou, pokud bychom se dostali k nejhorší variantě, že by Rusko neobnovilo dodávky plynu," uvedl Fiala.

"Pokud bude Nord Stream 1 trvale zastaven, bude to zkouška naší stability. Dosavadní koncepce v Německu hovoří o tom, při jaké teplotě by se lidé měli sprchovat, které plavecké bazény budou pozastaveny. To ale asi nebude stačit, musíme totiž zajistit teplé bydlení, zaplatitelné jídlo a bezpečná a jistá pracovní místa," dodal Söder.

Bavorsko povolí navýšení kapacity ropovodu

Bavorské úřady povolí zvýšení denní kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), kterým je i do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu. Premiér Petr Fiala to řekl po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem. Ten oznámil, že zvýšení kapacity o 17 procent začne platit od pátku.

Fiala rozhodnutí považuje za mimořádně důležité pro českou energetickou politiku a bezpečnost. „Díky tomuto rozhodnutí Bavorska bude možné navýšit kapacity ropovodu, kterým je do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu, což nám pomáhá zbavovat se závislosti na ruské ropě,“ řekl ministerský předseda.

Produktovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která se dopravuje po moři do terminálu v Terstu.

Loni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. Polovina byla dovezena z Ruska. Ropovod Družba do Česka přepravil 48,8 procenta ropy, ropovod IKL zbytek.

„Pro mě bylo samozřejmostí, že jsme rozhodli zlepšit možnosti dodávek ropovodem do České republiky s tím, abychom českému průmyslu a obyvatelstvu mohli předat dobrou zprávu,“ uvedl Söder. Zdůraznil nutnost evropské solidarity.

Provozovatel ropovodu na italském území SIAT-TAL v květnu na dotaz ČTK uvedl, že TAL může zvýšit „téměř okamžitě“ své dodávky do střední Evropy o pět až šest milionů tun ropy ročně. V uplynulých dvou letech objem dosahoval 37 až 38 milionů tun. Provozně-technický ředitel českého provozovatele ropovodů Mero Zdeněk Dundr tehdy poznamenal, že TAL může nyní zvýšit přepravu o jednotky milionů tun ročně.