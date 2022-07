Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (nestranička za KDU-ČSL) nastínila europoslancům v Bruselu plán českého předsednictví ve svojí agendě. Před členy výboru pro otázky životního prostředí ji čekala přátelská atmosféra. Na konci pondělní debaty, která trvala půldruhé hodiny, si ale někteří europoslanci postěžovali, že se vlastně nic nedozvěděli.

Hubáčková předstoupila před poslance s tradičním přehledem priorit, kterým se hodlá český tým v příštím půlroce věnovat. Nastínila velmi ambiciózní předsednictví. Chce nejen dotáhnout do konce alespoň některá opatření na snížení CO2 známá jako balíček FitFor55, ale také se věnovat obnově lesů na kontinentu, omezení pesticidů v půdě, světelnému smogu a k tomu všemu zajistit dostatek tepla pro evropské domácnosti v případě, že Rusko zastaví dodávky plynu do EU.

„To je tolik priorit, že už jde těžko o priority,“ řekl k projevu Hubáčkové nizozemský europoslanec za Zelené a místopředseda výboru Bas Eickhout.

V následné debatě šli europoslanci do detailů. Ptali se, jak chtějí Češi zabránit těžbě dřeva ve vzácných evropských pralesích, jestli ministryně souhlasí se zpoplatněním emisí při topení v soukromých bytech a domech nebo jak předsedající Česko zajistí prodloužení provozu „špinavých“ uhelných elektráren při výpadku dodávek plynu.

Konkrétní odpovědi se většinou poslanci nedočkali. Anna Hubáčková se držela obecných odpovědí. Na většinu otázek odpovídala, že se bude snažit najít shodu v dané věci se všemi státy sedmadvacítky.

„Je to bohužel běžné, že ministři na začátku předsednictví nezacházejí do detailů,“ okomentoval to pro HN a Aktuálně.cz německý lidovec Peter Liese. „Není to chyba ministryně. Předsednictví musí být diplomatické,“ upozornil.

Podobně mluvil slovenský liberální europoslanec Michal Wiezik, který se ptal na zmíněnou těžbu v evropských pralesích, což je fenomén hlavně Rumunska. „Byl bych samozřejmě rád, kdyby ministryně řekla, že bude přísně chránit pralesy a zatlačí na rumunskou vládu, ať ihned přestane těžit. To se nestalo,“ podotkl Wiezik. „Tolikrát ale zopakovala, že biodiverzita v Evropě je její priorita, že doufám, že to tak skutečně bude,“ dodal.

Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) česká ministryně „řekla, co se od ní čekalo“. „Na můj vkus bylo v těch ‚zelených‘ ambicích málo občana, proto jsem se ptal, jestli ministryně souhlasí se zpoplatněním emisí z bydlení a soukromé dopravy. Na to mi ale úplně neodpověděla,“ okomentoval opoziční europoslanec.

Část poslanců odcházela z debaty, kterou Anna Hubáčková vedla celou v češtině, frustrovaná. Patřil mezi ně i zmíněný místopředseda výboru a zkušený legislativec Bas Eickhout. „Bylo to trochu zklamání, pokud mám být upřímný. Dostalo se nám přehledu témat, o kterých ale členové tohoto výboru dobře vědí,“ řekl pro HN a Aktuálně.cz.

Sám se zeptal ministryně, jak chce Rada ministrů životního prostředí, kterou Hubáčková v tomto pololetí povede, naložit s tím, že Evropská komise zvýšila závazný podíl energie z obnovitelných zdrojů nad rámec toho, na čem se shodly členské státy reprezentované právě Radou. „Zajímala mě strategie české ministryně, jak chce k celé věci přistoupit,“ pokračoval Eickhout. „Neřekla ale nic. Dozvěděl jsem se, že obnovitelné zdroje jsou důležité.“

Ministryně Hubáčková si debatu pochvalovala jako věcnou a za sebe neměla pocit, že by mluvila příliš obecně. Podle svých slov ale musela už sledovat roli předsedajícího státu. „Nejde v tuto chvíli říct poslancům, z čeho třeba bezpečně neuhneme. Máme základní pozici, a jak to dopadne, nemůžu předvídat. Teprve vstupuje do vyjednávání,“ řekla HN a Aktuálně.cz.