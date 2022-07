Den stý dvacátý šestý, 29. června

Ulicí projíždí kavalkáda stejných čtyřkolek barvy khaki a na nich vojáci v úplně nových uniformách. To mě upoutalo – drony použité armádou jsem už viděl nejednou, ale čtyřkolky ještě ne. Ale myslím si, že je to dobrý nápad: dostanou se všude, dá se k nim připojit i vozík, do kterého se dá naložit něco menšího, třeba minomet. A jízda na nich je bezpečnější než třeba na motorce.

Hodinu předtím projela kolem, také městskou ulicí, kolona nákladních plošin, na kterých byla připevněna samohybná dělostřelecká zařízení. Všechna v dobrém stavu a čerstvě natřená, bylo vidět, že je vezou buď přímo ze skladu, nebo z opravy. Nebyla to ta nová francouzská, nýbrž stará sovětská, ale přesně takovými jsme bojovali celých posledních osm let.

Takhle teď vypadá propojení válečného a civilního života – samohybné houfnice na ulicích, dříve mírové čtyřkolky v armádě. Jsem přesvědčený, že se čtyřkolkami se to mělo tak, jak se to v poslední době má u nás se vším: nějaký sklad turistické techniky daroval nějakému praporu to, co měl, a byly to zrovna čtyřkolky. Vojáci pak jejich křiklavé barvy přestříkali na maskovací vzor a začali jim hledat bojové uplatnění.

V posledních měsících začaly najednou různé civilní technologie nejrůznějšími a četnými kanály proudit do armády, jejíž součástí se stávají i ti lidé, kteří se veskrze pozitivně projevili už v civilu. To vyvolalo úžasný synergický efekt: na pevný vojenský základ byly naroubovány nejlepší řídicí a inženýrské technologie. Při obraně Kyjeva vypadalo průměrné složení bojového oddílu takto: kostra z veteránů a vojáků z povolání plus spojaři (bývalí zaměstnanci telefonní společnosti) plus majitel autosalonu (se dvěma svými terénními automobily) plus fanda do natáčení ze vzduchu (se svými drony), k tomu párek mistrů ve sportovní střelbě a místní zemědělec, který má v malíčku všechny stezky a lesní cesty. O zraněné pečují dvě děvčata, která pracovala jako zdravotní sestry na chirurgii. Zásobování si bere na starost zastupitel Kyjevské městské rady.

A když tenhle spolek, rozezlený a vybavený moderními granátomety, vystopuje zbloudilé tanky s šílenými a hladovými dvacetiletými cucáky, pak ti posledně jmenovaní jsou prakticky bez šance.

Tahle spolupráce civilů a vojáků občas přináší skvělé výsledky. Například je široce využíván prakticky spontánně vytvořený systém koordinace oddílů pro průzkum a navádění dělostřelecké palby s názvem Kropyva (česky Kopřiva). V podstatě jde o aplikaci pro zařízení typu smartphone, umožňující provést průzkum bojového prostoru, spojit se s dalšími jednotkami, zaznamenávat a snímat souřadnice cílů a zhodnotit efektivitu palby. Má se za to, že tento systém je lepší než mnohé z jemu podobných, jež jsou používány nejmodernějšími armádami. A vznikl a zdokonaloval se doslova v bojových podmínkách, předtím ukrajinská armáda nic podobného neměla. Vyvinuli ho včerejší programátoři, kteří se k válčení dostali po roce 2014.

Něco podobného jsem pozoroval u praporu, kde jsem sloužil v patnáctém roce. Měli jsme tam kluka, který byl úplně posedlý protiletadlovými děly. V továrním provedení jde o velkorážní kulomet (nebo autokanon nejmenší ráže), jehož dvě hlavně jsou namontovány na kola, aby se dal převážet na požadovanou pozici. A co vymyslel? Sundat jednu z těch hlavní, vybavit ji přídavným stojanem, přičemž v tomhle rozloženém stavu se dá přenášet kamkoli ve třech lidech. Klidně třeba na střechu domu nebo do sklepního okénka. Přitom tahle zbraň střílí dávky na vzdálenost dvou kilometrů dvěma druhy střel, které prorazí i cihlovou stěnu. Říkal tomu „odstřelovačský kanon“, a dokonce ho několikrát ve zkušebním režimu použil, když ostřeloval nepřátelské kryty, které byly pro normální kulomety nedosažitelné.

Všichni ho měli za cvoka, ale na druhou stranu si člověk musel cenit jeho nadšení, které ještě možná přinese bojový výsledek. Jednou se mi přiznal, že studoval na strojírenském institutu, ale studia nedokončil. Nabyté znalosti mu však zůstaly. A jeho nápad už začali rozvíjet v jakési soukromé zbrojařské firmě v Kyjevě.

Nepřekvapilo by mě, kdyby někde u Mykolajiva už fungovaly tyto unikátní „odstřelovačské kanony“, smontované z dílců sovětských protileteckých systémů ze 60. let.

V armádě, myšleno bojující armádě, jsou i další, a dost možná i hlubší jevy, v prostředí těch vojáků, kteří se brzy (pevně věřím, že brzy!) vrátí a budou mít na mnohé, jestli ne na všechno, obrovský vliv. Uvedu ten nejvýraznější příklad, jímž je Antonina Romanova, voják s nebinární genderovou identitou, od prvních dní bojující se svým přítelem v pěchotní jednotce.

Když odjížděli na pozice, natočili krátké video, v němž se svěřovali, že největší obavy mají z toho, že jeden z nich bude muset pochovat druhého.

Víc než to, ukázalo se, že jsou součástí čety (nebo roty?) složené ze zástupců různých genderů. Je pro ně důležité to neskrývat, mají dokonce svoji nášivku s duhou. Na pohled je to obyčejná, celkem dobře vybavená jednotka složená z mužů i žen.

V armádě minulosti by něco takového bylo naprosto nemyslitelné. Ale teď se přidali k ostatním a normálně bojují. A zpráva o této speciální četě ani nevyvolala žádnou zvláštní pozornost.

Myslím, že se to děje proto, že ty neshody, které celé roky trápily ukrajinskou společnost, ustoupily úplně stranou. Městský manažer nebyl schopný najít společnou řeč s vesnickým kombajnérem? To je úplně jedno, když jeden dobře střílí z tanku a druhý ten tank může opravit přímo v poli. Mnozí měli problém s přítomností žen v kasárnách? Tyhle ženy teď v mžiku takové pochybovače dokážou srovnat. A kdo a jak a s kým chce žít, tohle budeme řešit, až bude mír, rozhodli se Ukrajinci.