Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za nutné dělat vše pro to, aby se do poválečné rekonstrukce Ukrajiny mohly zapojit české firmy a další subjekty. Řekl to v pondělí novinářům před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny ve švýcarském Luganu. Poválečná obnova země, kterou napadlo 24. února Rusko, podle něj bude úkolem pro všechny klíčové hráče z demokratického světa. O prioritách by měli rozhodovat sami Ukrajinci.

Česko bude nadále podporovat Ukrajinu dodávkami vojenského materiálu, opravami vojenské techniky i humanitární pomocí, řekl Fiala. Ukrajina patří také k prioritám předsednictví v Radě EU, které Česko převzalo v pátek.

Podle ministerského předsedy je nutné se na poválečnou obnovu Ukrajiny připravovat ještě před koncem konfliktu, aby následně bylo možné okamžitě pomáhat. „Pro Českou republiku je důležité, aby měla šanci se podílet na rekonstrukci Ukrajiny. Bude to i příležitost pro české firmy a další subjekty, budeme dělat vše pro to, aby české firmy byly do toho zapojeny,“ doplnil.

Poválečná obnova podle Fialy není úkolem pro jednu zemi ani jen pro EU, ale pro všechny klíčové hráče z demokratického světa, například Spojené státy, Kanadu či Austrálii. „Budou do toho muset být zapojeny také velké mezinárodní společnosti a banky,“ dodal.

„Jak to bude vypadat, co budou priority a klíčové věci, o tom by měli rozhodovat sami Ukrajinci,“ míní premiér. Považuje proto za důležité, že se konference v Luganu zúčastní ukrajinský premiér Denys Šmyhal, s nímž má Fiala v plánu bilaterální jednání, stejně jako s litevskou premiérkou Ingridou Šimonytéovou a švýcarským prezidentem Ignaziem Cassisem.

Z hor na pomezí Švýcarska a Itálie se Fiala v úterý přesune do francouzského Štrasburku, kde bude o předsednictví mluvit ve středečním projevu k Evropskému parlamentu.