Americký herec a producent Tom Cruise patří už téměř 40 let mezi nejdůležitější a nejoblíbenější postavy filmového průmyslu, přestože mu dosud uniká oscarové ocenění. Jen málokterá herecká hvězda má na kontě tolik komerčně úspěšných a přitom kritikou většinou poměrně respektovaných snímků. Hvězdná záře tohoto 170 centimetrů vysokého herce nepohasíná ani s nadcházejícími šedesátinami, které slaví 3. července. Aktuálně trhá kasovní rekordy s pokračováním filmu Top Gun, v němž v počátcích své kariéry ztvárnil roli vojenského pilota.

Přestože někteří vidí za úspěchem Toma Crusie především jeho přitažlivý zevnějšek, má na svém kontě i filmy, jež mu přinesly Zlaté glóby i nominace na Oscara: psychologické drama Rain Man (1988) režiséra Barryho Levinsona, drama vietnamského veterána Narozen 4. července (1989) Olivera Stona, komedii o boji s morálkou ve světě sportu Jerry Maguire (1996) režiséra Camerona Crowa či melodrama Magnolia (1999) Paula Thomase Andersona.

Cruise se proslavil i jako neohrožený šéf týmu agentů IMF Ethan Hunt v akční sérii Mission: Impossible, která vznikla podle stejnojmenného amerického televizního seriálu. S nápadem udělat z něj film přišel prý sám Cruise, protože byl velký fanouškem seriálu. První Mission: Impossible (1996) se natáčela částečně v Praze. Cruise se tak mimo jiné prohání po Karlově mostě nebo prchá po Staroměstském náměstí před vodou z velkých explodujících akvárií situovaných v restauraci. Dosud vzniklo šest pokračování série, do Prahy se Cruise vrátil v roce 2010 při natáčení snímku Mission: Impossible - Ghost Protocol, v němž několik pražských míst zastupovalo Moskvu a Budapešť. Sedmý film řady by měl být do kin uveden letos v září.

Thomas Cruise Mapother IV, jak má psáno v křestním listu, se narodil 3. července 1962 v Syracusách ve státě New York. Vyrůstal se třemi sestrami v rodině elektrotechnika, která se neustále stěhovala. Byl dyslektik, takže školní léta pro něj nebyla vůbec snadná. Jako podprůměrný žák se ale naučil bojovat s problémy a ke každé činnosti přistupovat poctivě a s důkladností. Handicap se snažil kompenzovat sportem, věnoval se zápasu.

Jeho snem a cílem ale byla herecká kariéra. Ihned po dokončení střední školy v roce 1980 se přestěhoval do New Yorku s odhodláním stát se hvězdou. Štěstí se na něj poprvé usmálo, když dostal roli v rockovém muzikálu Godspell. Jednou byl v publiku přítomen i italský režisér Franco Zeffirelli, který mu nabídl roli v Nekonečné lásce (1981). A o pět let později už byl hlavní hvězdou obrovského komerčního hitu Top Gun z prostředí elitní školy stíhacích pilotů, který natočil režisér Tony Scott.

Roli producenta si Cruise poprvé vyzkoušel u Mission: Impossible a v dalších letech produkoval kromě pokračování této akční série i například sci-fi snímky v režii Stevena Spielberga Minority Report (2002) či Válka světů (2005). Pod vedením Roberta Redforda si zahrál ve válečném dramatu Hrdinové a zbabělci (2007) a o rok později ve filmu Valkýra stál v čele rozsáhlého spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera.

Tom Cruise je typickým produktem hollywoodské továrny na sny, z poměrů, které v ní panují, si ale dokáže i vystřelit - důkazem je role drsného a oplzlého hollywoodského producenta Lese Grossmana, kterou v roce 2008 ztvárnil ve filmu Tropická bouře. V kostýmu obtloustlého a plešatícího filmového mogula by jen málokdo na první pohled poznal herce, jehož tvář zaujala nejen miliony fanynek, ale i hezkou řádku jeho kolegyň z branže.

V posledních letech zaujal například snímkem natočeným podle skutečných událostí Barry Seal: Nebeský gauner (2017), kde hraje pilota s pověstí muže, který "vždy doručí to, co má". Díky této schopnosti pracuje pro CIA i pro drogový kartel vedený Pablem Escobarem. Nyní láká diváky do kin na pokračování filmu Top Gun s názvem Top Gun: Maverick, které se na plátna dostalo po několika odkladech způsobených pandemií covidu-19. Zatímco v původním snímku Cruise hrál začínajícího pilota bojového letounu, v pokračování se na základnu vrací jako instruktor. Jen za první víkend snímek v amerických kinech vydělal 124 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč), tolik o prvním promítacím víkendu neutržil žádný jiný Cruiseův film.

Po prvním krátkém manželství s herečkou Mimi Rogersovou měl Cruise vztah s několika dalšími filmovými krasavicemi. Jeho druhou ženou, se kterou se rozešel v roce 2001 po téměř tuctu let společného života, byla Nicole Kidmanová. Spolu adoptovali dvě děti (syna a dceru), které po rozvodu zůstaly u Cruise. Pak následoval románek se španělskou kráskou Penélope Cruzovou. Třetí sňatek uzavřel v roce 2006 s další herečkou Katie Holmesovou, s níž má dceru Suri. Ani tento svazek však nevydržel a v roce 2012 bylo manželství rozvedeno.

Veřejné mínění si Cruise popudil především svou angažovaností v kontroverzní scientologické církvi. Ke společenství, jež založil autor vědeckofantastických románů Ron Hubbard, se někdejší student františkánského semináře Cruise hlásí od začátku 90. let a není v Hollywoodu sám. Spolu s Johnem Travoltou je ale nejvíc vidět.