Evropská komise v pátek doporučila kandidaturu Ukrajiny do Evropské unie. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, podle níž bude země muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je spojen přijímací proces. Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či boje s korupcí, řekla šéfka komise. Rozhodující slovo v udělení kandidátského statusu bude mít příští týden summit lídrů členských zemí.

EK doporučila udělit kandidátský status vedle Ukrajiny i Moldavsku. Naproti tomu Gruzie musí nejprve splnit některé podmínky, řekla von der Leyenová.

