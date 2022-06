Ukrajinští vojáci ze 72. mechanizované brigády sestřelili přenosnou protiletadlovou střelou Igla ruský bitevní letoun Su-25 a zajali jeho pilota. Major Andrej Fedorčuk se při výslechu přiznal, že je námezdním vojákem z Wagnerovy (rusky Vagnerovy) soukromé vojenské společnosti a dostává 205 tisíc rublů měsíčně (asi 85 tisíc korun), uvedl na Facebooku šéfredaktor ukrajinského serveru Censor Jurij Butusov, jehož líčení převzala další média.

Bitevník Su-25 sestřelili vojáci 72. brigády nad Svitlodarskem ve východoukrajinském Donbasu v sobotu 18. června, pilot se katapultoval a upadl do zajetí, poznamenal list Ukrajinska pravda.

„Fedorčuk při výslechu uvedl, že jeho cílem byl opěrný bod roty ukrajinských sil. Dříve bombardoval ukrajinská města. Fedorčuk velice doufá, že jej vymění (za ukrajinské vojáky v ruském zajetí). Uvědomuje si, že jako žoldnéři se mu může stát, že jej nezařadí do výměny zajatců, ale může být potrestán za své zločiny,“ uvedl Butusov.

Ruské letectvo má podle něj velké problémy s navigací, o čemž svědčí, že Fedorčuk si sebou do kabiny vzal vlastní navigační přístroj značky Garmin a chytrý mobil s navigačním programem, aby měl k dispozici přesnější údaje o své poloze, než mu skýtaly palubní přístroje. Podle ukrajinského žurnalisty to svědčí o tom, že ruský pilot nevěří ruskému navigačnímu družicovému systému Glonass a více důvěřuje americkému systému GPS, o který se opírá navigace Garmin.

„Bylo by zajímavé zjistit, kolik garminů používají ruské ozbrojené síly a zda Američané mohou sledovat jejich pohyb? Byla by to cenná data,“ poznamenal.

Bitevníky Su-25, určené k přímé podpoře pozemních sil, používalo svého času i československé, české a slovenské letectvo.

Zákaz ruské hudby

Ukrajinský parlament schválil zákon, který zakazuje pouštět ruskou hudbu v médiích a na veřejných místech. Rozhlasové a televizní stanice také musejí zvýšit podíl ukrajinské hudby ve vysílání ze 35 na 40 procent, informuje ruskojazyčná služba britské BBC.

Zákaz se týká veřejného přehrávání hudby umělců s ruským občanstvím, včetně videoklipů. V případě porušení zákazu hrozí médiím pokuta ve výši 10 procent jejich licenčního poplatku. Omezení se nevztahuje na umělce, kteří odsoudili ruskou invazi na Ukrajinu. Seznam umělců, kterých se bude týkat tato výjimka, sestaví ukrajinská tajná služba SBU.

V odůvodnění zákona se podle agentury DPA píše, že hudba „státu-agresora (Ruska – pozn. red.) může mít vliv na separatistické nálady obyvatelstva“, může posilovat chuť přiklonit se k ruské identitě a jejím cílem je oslabovat ukrajinský stát.

Parlament také schválil návrh premiéra Denyse Šmyhala o ukončení dohody mezi ukrajinskou a ruskou vládou o vědecko-technické spolupráci a zakázal dovoz knih z Ruska a Běloruska, uvedla agentura Ukrinform. DPA k tomu poznamenala, že už od roku 2016 knihy z Ruska podléhají na Ukrajině cenzuře.

Důstojníci z Azovstalu jsou převáženi do Ruska

Dva velitelé ukrajinských bojovníků, kteří bránili mariupolské ocelárny Azovstal, byli převezeni do Ruska k vyšetřování. S odkazem na zdroj z bezpečnostních složek o tom informovala agentura TASS, podle níž jde o zástupce velitele pluku Azov Svjatoslava Palamara a velitele 36. brigády námořní pěchoty Serhije Volynského. Osud stovek bojovníků zajatých ruskými silami v květnu po několikaměsíčním obléhání Mariupolu provází nejistota, podotkla agentura Reuters.

„Do Ruska byli převezeni i další důstojníci různých ukrajinských jednotek,“ cituje TASS svůj zdroj. Do kterého regionu Ruské federace je odvezli, neupřesnil. V později vydané zprávě tato agentura s odvoláním na nejmenovaného činitele informovala, že několik členů velení pluku Azov bylo převezeno do moskevské věznice Lefortovo.

Odvezeni byli z území samozvané proruské separatistické Doněcké lidové republiky (DNR), kam byli podle Moskvy přesunuti poté, co složili zbraně. Agentura Reuters poznamenala, že informace o převozu ukrajinských vojáků nemohla ověřit a Kyjev zatím nereagoval.

Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že není jasné, kde se nachází velitel pluku Azov Denys Prokopenko, který také padl do zajetí při obraně Azovstalu. V sobotu tiskový servis pluku uvedl, že se dočasně velení ujímá Nykyta Nadtočij. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu bránil Mariupol, ale utrpěl zranění a koncem března se ho z Azovstalu podařilo letecky evakuovat.

Metalurgický areál v jihoukrajinském Mariupolu byl dlouho poslední baštou ukrajinské obrany tohoto klíčového přístavního města. Zbývající jednotky se po vytrvalých ruských útocích v květnu vzdaly a oblast okupují ruské invazní síly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku června uvedl, že v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny může být drženo v zajetí přes 2500 ukrajinských vojáků, kteří bránili Azovstal.

TASS později napsal, že na území Ruska bylo převezeno přes 1000 ukrajinských vojáků, kteří se podíleli na obraně metalurgického komplexu. Kyjev usiluje o to, aby obránci Azovstalu – mezi nimiž jsou podle dřívějších informací ukrajinských úřadů kromě členů pluku Azov také příslušníci národní gardy, námořní pěchoty, teritoriální obrany, pohraničníci, policisté a dobrovolníci – byli vyměněni za ruské vojáky zajaté na Ukrajině.

Ruští poslanci nicméně požadují, aby někteří z ukrajinských bojovníků z Mariupolu byli postaveni před soud. Totéž chtějí představitelé DNR, viní je z porušování lidských práv.

Pluk Azov a 36. brigáda námořní pěchoty sehrály při obraně oceláren klíčovou roli, připomíná Reuters. Původně prapor Azov vznikl v roce 2014 a u jeho zrodu stál jeden z šéfů ukrajinské krajně pravicové a neonacistické scény. Tato dobrovolnická milice bojovala na východě země proti separatistům podporovaným Ruskem. Později se uskupení rozrostlo na pluk. Popírá, že by bylo fašistické nebo neonacistické. Ukrajina tvrdí, že bylo reformováno a začleněno do národní gardy.

Virtuální prohlídky Buči či Boroďanky

Ukrajina nabízí možnost virtuálně nahlédnout do měst v Kyjevské oblasti těžce zasažených ruskou vojenskou agresí v zemi. Online muzeum připomínající konflikt lze najít na turistickém portálu Kyjevské oblasti, která ho před časem spustila ve spolupráci s projektem nazvaným Válka je blízko. Na webu je možné si ve 3D prohlédnout důsledky ruské invaze ve městech Buča, Irpiň, Hostomel, Boroďanka, Stojanka a Horenka.

Města a vesnice v Kyjevské oblasti byly mezi prvními na Ukrajině, které letos v únoru pocítily ruskou vojenskou agresi. Část regionu obsadila hned v prvních dnech invaze ruská okupační vojska, stáhla se odsud zhruba na začátku dubna. Po osvobození obcí svět šokovaly informace o masakrech civilistů ruskými vojáky a o masových hrobech. Moskva zodpovědnost popřela.

„Zaznamenáváme destrukci, abychom si zapamatovali a ukázali našim potomkům, co nás stojí náš boj za svobodu a nezávislost,“ uvádějí autoři stránek. „Jsme si jisti, že po vítězství vše obnovíme a Kyjevská oblast se opět stane místem k životu, kde každý bude chtít mít dům, věnovat se aktivní turistice… Ale nikdy nebudeme moci zapomenout, co se stalo,“ dodávají s tím, že právě proto vytvořili virtuální muzeum. Na závěr píšou, že se na návštěvníky Kyjevské oblasti budou těšit po ukrajinském vítězství v konfliktu.

Ukrajinská policie od začátku ruské agrese eviduje přes 12 000 zabitých civilistů, jen v Kyjevské oblasti jich napočítala na 1500. Nedávno tam úřady objevily další masový hrob, ve kterém se podle policie nacházelo sedm zavražděných civilistů, kteří byli předtím mučeni.