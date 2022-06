Vězněný kritik ruského režimu Alexej Navalnyj byl převezen z trestanecké kolonie, ve které dosud pobýval, na jiné, neznámé místo. Podle agentury Reuters to tvrdí jeden z Navalného nejbližších poradců. „Nevíme, kde se Alexej nachází ani kam byl převezen,“ napsal na sociální síti Telegram Leonid Volkov, ruský opozičník, IT specialista a bývalý šéf volební kampaně Navalného při volbách moskevského starosty v roce 2013 i při prezidentských volbách o pět let později.

Zpráva Leonida Volkova. Foto: Telegram

Navalného tisková mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru potvrdila informace o zmizení hlavního kritika ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle ní bylo Navalného obhájci ve věznici řečeno, že „žádný takový odsouzený neexistuje“.

Алексея Навального увезли из ИК-2.

Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного".

Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 14, 2022

Kreml ani jiná ruská instituce zatím neupřesnily, kde se Navalnyj nachází. Podle agentury TASS byl odvezen do kolonie se zpřísněným režimem, protože vstoupil v platnost další z řady rozsudků proti němu.

Navalnyj byl v únoru 2021 odsouzen ke 3,5 roku odnětí svobody poté, co se vrátil z Německa, kde se léčil po závažné otravě nervovým jedem novičok. Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování útoku. Skupina investigativních novinářů však zjistila, že za ním stojí osoby spojené s ruskou Federální službou bezpečnosti (FSB), což je hlavní nástupnická agentura sovětské KGB.

Letos 24. března pak ruský soud vyměřil Navalnému dalších devět let vězení, tentokrát za zpronevěru a pohrdání soudem. Někdejší zakladatel Fondu proti korupci si rozsudek vyslechl přímo v trestanecké kolonii č. 2 ve městě Pokrov nedaleko od Moskvy.

Soud zároveň nařídil, aby byl Navalnyj, který nynější ruskou invazi na Ukrajinu nazval „hloupou“ a „postavenou na lži“, převezen do věznice se zvýšenou ostrahou. Což znamená, že mu bylo omezeno jeho právo na návštěvy i na komunikaci s vnějším světem.

Ruský režim navíc před dvěma týdny Navalného obžaloval z vytvoření extremistické organizace a z podněcování nenávisti vůči úřadům. Za to mu hrozí dalších 15 let vězení.