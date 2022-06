Čína dosáhla pokroku ve vývoji nových jaderných zbraní, má je ale pouze pro sebeobranu a nikdy je nepoužije jako první. Řekl to v neděli podle agentury Reuters čínský ministr obrany Wej Feng-che na bezpečnostní konferenci v Singapuru, jíž se účastní ministři či jejich zástupci ze tří desítek zemí asijsko-pacifické oblasti.

„Čína vyvíjí své kapacity přes pět dekád. Je fér přiznat, že jsme dosáhli působivého pokroku,“ řekl Wej. Politika Číny je podle něj v této věci neměnná. „Máme je pro sebeobranu. Nebudeme první, kdo je použije,“ dodal s tím, že cílem Pekingu je zabránit jaderné válce.

O zrychlování rozvoje jaderného arzenálu Číny hovořila i zpráva amerického ministerstva obrany z loňského podzimu. Podle ní se Peking snaží „modernizovat, diverzifikovat a rozšiřovat“ svou jadernou techniku. V roce 2027 by mohla nejlidnatější země světa podle Pentagonu disponovat 700 nukleárními hlavicemi a do konce dekády by jich mohla mít 1000. To by ale stále byla jen necelá pětina současného amerického jaderného arzenálu.

Třídenní fórum o bezpečnosti Šangri-la v Singapuru v neděli končí. V pátek se na okraj této konference setkal Wej i s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem a v sobotu na ní prostřednictvím videopřenosu promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten mimo jiné zdůraznil, že výsledek války Ruska proti Ukrajině se dotkne nejen jeho vlasti, ale i budoucího mezinárodního uspořádání.