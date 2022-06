Při raketovém útoku na město Čortkiv v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny utrpělo v sobotu zranění 22 lidí. Informovala o tom v neděli agentura Reuters s odvoláním na místní úřady, podle nichž jsou mezi zraněnými i ženy a 12leté dítě. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax uvedlo, že ruská armáda v Ternopilské oblasti řízenými střelami Kalibr zlikvidovala velký sklad západních zbraní.

„V okrese Čortkiv v Ternopilské oblasti bylo v důsledku ruského útoku zraněno 22 osob. Podle předběžných informací byly rakety vypáleny z Černého moře,“ řekl na tiskové konferenci gubernátor oblasti Volodymyr Truš. „Zničena byla část vojenského objektu a poškozeny byly také čtyři pětipatrové domy obývané civilisty,“ dodal.

Čortkiv leží na západě Ukrajiny, zhruba 120 kilometrů severně od rumunské a zhruba 240 kilometrů východně od slovenské hranice.

„Ruské síly použily řízené střely Kalibr ke zničení rozsáhlého skladu zbraní pocházejících ze Spojených států a z evropských zemí,“ citovala agentura Interfax ruské ministerstvo obrany. „Ruské síly rovněž poblíž Doněcku a Charkova na východě Ukrajiny sestřelily tři ukrajinské bojové letouny Su-25,“ dodalo ministerstvo.

Moskva začne ignorovat Štrasburk

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, podle kterého se v Rusku nebudou plnit rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva přijatá po 15. březnu. Oznámil to v sobotu večer Kreml. Zákon tento týden schválili ruští poslanci a senátoři.

Rusko v polovině března ohlásilo odchod z Rady Evropy, pod kterou štrasburský soud spadá. Podle nového zákona se bude odškodnění, které nařídil soud, napříště vyplácet pouze v rublech a pouze na účty v ruských bankách. Peněžní odškodnění smí generální prokuratura vyplácet do 1. ledna 2023. Napříště rozsudky Evropského soudu pro lidská práva nebudou důvodem ke změně rozhodnutí ruských soudů.

Rada Evropy (RE), která dohlíží na stav demokracie a lidských práv ve více než čtyřech desítkách členských zemí, 16. března oznámila, že kvůli invazi na Ukrajinu vyloučila Rusko. Výbor ministrů RE v prohlášení uvedl, že Ruská federace přestává být po 26 letech členskou zemí organizace.

Rusko se členem Rady Evropy, která nijak nesouvisí s Evropskou unií, stalo v roce 1996. Jeho odchod z této organizace mimo jiné znamená, že nebude vázáno Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Výbor Rady ministrů RE pozastavil členství Ruska v této instituci den po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kam ruská vojska vpadla 24. února.

Ukončení ruského působení v Radě Evropy znamená odchod ze všech jejích mechanismů, včetně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Na ten je obecně možné se obracet se stížností poté, co jednotlivci vyčerpali všechny vnitrostátní opravné prostředky. Jednotlivci, kteří si stěžují na porušení svých práv, se tedy musí nejprve obrátit na soudy dané země, a to včetně tribunálů nejvyšších. Podle agentury AFP je Rusko zemí, jejímiž kauzami se soud ve Štrasburku zabývá nejčastěji.

Na Ukrajině zemřel český legionář

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) potvrdil informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život v pátek na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Podle dostupných informací byl prvním zabitým z českých dobrovolníků, kteří se připojili k ukrajinským ozbrojeným silám.

„Mohu potvrdit, že na Ukrajině zemřel jeden český občan, že se to odehrálo v Doněcké oblasti,“ řekl novinářům Lipavský. Podle něj okolnosti úmrtí ministerstvo zahraničí nadále prověřuje, je v kontaktu s ukrajinskými úřady a snaží se kontaktovat rodinu zemřelého, jehož tělo má být v neděli převezeno do oblasti Charkova. „Zítra (v neděli) by mělo být převezeno tělo tohoto občana do Charkovské oblasti,“ dodal ministr.

Obětí byl podle informací ze sociálních sítí muž z Třebíče. Česká televize uvedla, že zemřel po zásahu minometným granátem, na Ukrajině působil několik měsíců. Ruská tisková agentura TASS napsala, že Rusové zničili shromaždiště „zahraničních žoldnéřů“ u Charkova.

Povolení prezidenta Miloše Zemana začlenit se do ukrajinské armády získala v květnu stovka českých dobrovolníků, podrobnosti o skutečném počtu ale nejsou k dispozici. Podle informací Hradu z 11. května hlava státu povolila vstup do ukrajinských ozbrojených sil 103 Čechům. Dalším dvěma stovkám žádostí nevyhověla. Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachytily v Irpini u Kyjeva.

Rusové chtějí dobýt Severodoněck za každou cenu

Ruským jednotkám se stále nedaří převzít plnou kontrolu nad městem Severodoněck, ofenziva ale pokračuje. Ve své nejnovější analýze o tom informuje americký Institut pro výzkum války (ISW). Podle britského ministerstva obrany se v ulicích Severodoněcku tvrdě bojuje, což pravděpodobně přináší oběma stranám značné ztráty. Ukrajinský generální štáb ve své ranní zprávě uvádí, že se Rusové chystají zaútočit na Slovjansk a Siversk.

„Ruské jednotky v pátek 10. června pokračovaly v pozemním útoku na Severodoněck, stále ale ještě nedostaly město pod plnou kontrolu. Stejně jako během bojů v Mariupolu je obtížné sestavit přesný obraz toho, co se děje v městských částech Severodoněcku, protože odtud přichází čím dál méně informací,“ uvádí Institut pro výzkum války. Ukrajina žádá brzkou dodávku zbraní ze Západu kvůli převaze ruských jednotek v dělostřelectvu, píše ISW.

Podle ukrajinského generálního štábu se ruské síly kromě Severodoněcku v Luhanské oblasti soustřeďují také na postup proti městům Slovjansk a Siversk v Doněcké oblasti. „Nepřítel přeskupuje jednotky a doplňuje palivo a munici, aby připravil ofenzivu proti Slovjansku a Siversku,“ píše na Facebooku ukrajinský generální štáb.

Britské ministerstvo obrany v sobotu ve své pravidelné zprávě založené na informacích rozvědky uvádí, že ruská armáda za poslední den nepostoupila dále na jih Severodoněcku. „Probíhají intenzivní pouliční boje a obě strany mají pravděpodobně velké ztráty. Rusko se snaží zlomit odpor obránců města dělostřeleckými a leteckými útoky,“ konstatuje ministerstvo.

Podle britské rozvědky ruská válečná letadla pravděpodobně použila od dubna k úderům na pozemní cíle desítky protilodních střel AS-4 vyvinutých v 60. letech k ničení letadlových lodí. Použití těchto střel proti pozemním cílům nemůže být přesné, což může vést k velkým škodám a ztrátám mezi civilisty, podotýkají britské tajné služby. Je pravděpodobné, že Rusko takové střely používá kvůli nedostatku modernějších a přesnějších střel, dodává rozvědka.

Zbrojní experti z Francie pomáhají svým ukrajinským kolegům sbírat důkazy o možných ruských válečných zločinech v oblasti města Černihiv na severu Ukrajiny, oznámila podle agentury Reuters ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová.

Příslušníci francouzského četnictva, mezi nimiž jsou odborníci na balistické zbraně a zbraně hromadného ničení, nahradili skupinu francouzských forenzních expertů, kteří od poloviny dubna pomáhali odhalit, co se stalo po vstupu ruských jednotek ve městě Buča nedaleko Kyjeva, kde zabití velkého množství civilistů vyvolalo mezinárodní rozhořčení.

„Nyní pracují v Černihivské oblasti, zkoumají místa, která byla zničená ostřelováním. Tyto válečné zločiny musí být potrestány a společně uděláme vše pro to, aby se tak stalo,“ prohlásila Venediktovová. Moskva záměrné útoky na civilisty popírá.

Von der Leyenová v Kyjevě

Evropská komise příští týden dokončí práce na stanovisku ohledně žádosti Ukrajiny stát se kandidátem na členství v Evropské unii. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to na své sobotní návštěvě Kyjeva řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová.

„Dnešní diskuse nám umožní dokončit naše hodnocení do konce příštího týdne,“ řekla šéfka EK. Ta přicestovala do hlavního města země napadené sousedním Ruskem, aby s ukrajinskými představiteli probrala některé otevřené body v žádosti.

„Ukrajina je solidní parlamentní demokracie, na dobré cestě byla už před invazí Ruska. Tato válka je obrovskou zátěžovou zkouškou. A celá země vzdoruje. Stejného ducha je zapotřebí k reformě a modernizaci země. A Evropa je tu, aby vás podpořila,“ napsala von der Leyenová na Twitteru po schůzce se Zelenským.

Podle ukrajinského prezidenta bude rozhodnutí o členství jeho země v EU přelomové pro celou Evropu. „Pozitivní odpověď Evropské unie na žádost Ukrajiny o členství v EU může být kladnou odpovědí na otázku, zda má evropský projekt vůbec budoucnost,“ řekl Zelenskyj. Ukrajina „už obrovsky přispěla k obraně společné svobody“, zdůraznil prezident. Vyslovil se také pro to, aby se EU zcela vzdala ruských energetických zdrojů a také požadoval program obnovy své země.

Ukrajina podala žádost o přijetí do EU v březnu krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. Státy EU pověřily Evropskou komisi, aby se žádostí zabývala a vydala doporučení.

Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Ukrajinskou žádostí by se měl zabývat summit EU ve dnech 23. a 24. června.

Názory unijních zemí ohledně přijetí Ukrajiny se vzájemně liší – pro jsou východní členské státy, rezervovaně se vyjadřuje Nizozemsko, Dánsko, ale i Německo a Francie, která EU do konce června předsedá, než ji vystřídá Česká republika. Rozhodnutí o statutu kandidáta přitom nepředjímá rozhodnutí o přijetí do EU a také není spojeno s časovým rámcem. Například Turecko je kandidátem na vstup do EU od roku 1999.

Von der Leyenová je na své druhé návštěvě Kyjeva od propuknutí rusko-ukrajinské války. Poprvé do ukrajinské metropole přicestovala 8. dubna. Sejít se má ještě s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem.

Cholera v Mariupolu

V Mariupolu se začala šířit cholera, řekl v rozhovoru s ruskou redakcí BBC starosta města Vadym Bojčenko. Ve městě, které po dlouhých bojích ovládly v květnu ruské síly, jsou podle něj už desítky případů tohoto infekčního onemocnění. Podle starosty panují ve městě otřesné podmínky – nefunguje kanalizace, obyvatelé nemají dostatečný přístup k pitné vodě a k lékům a na ulicích leží těla některých lidí, kteří přišli o život za války.

„Ve městě se už šíří cholera, úplavice a další nemoci, ale tají se to. Město je uzavřeno v karanténě. Nikoho nepouštějí ani do města, ani ven,“ řekl starosta. „Tahle infekce se šíří velmi rychle. A nejsou podmínky, aby se tomu zabránilo. Nejsou doktoři, chybí infekční kliniky. Naše infekční nemocnice byla zničena i se vším vybavením, doktory povraždili,“ uvedl.

Doklady o tom, že by byl někdo ve městě s cholerou diagnostikován, ale nejsou, neboť nemocnice je mimo provoz. Podle starosty ale „vše nasvědčuje“ tomu, že nemoc se už ve městě šíří. Server Ukrajinska pravda dříve napsal, že starosta z města odjel. Důvodem mělo být to, že ve městě nebyl signál a Bojčenko potřebuje být ve spojení s úřady a s vojáky. Před šířením cholery v Mariupolu už v květnu podle Reuters varovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Na nebezpečí epidemie tohoto infekčního onemocnění upozornil také generální štáb ukrajinské armády.

Na ulicích města jsou neodklizená mrtvá těla, další zemřelí byli pohřbeni do provizorních hrobů. Město se potýká s horkem a lijáky, které tyto provizorní hroby ničí. „Obyvatelé Mariupolu pohřbívali oběti ve dvorech, v parcích, na náměstíčkách a ve svazích. K tomu přidejte nefungující dodávky vody a hlavně nefungující kanalizaci. Ze všeho se vytváří směsice, která stéká do řek a studní, odkud lidé berou vodu,“ popsal Bojčenko.

Voda ve studních podle Bojčenka není pitná, ale přivážené vody není dost pro všechny. Lidé na ni mohou stát frontu i několik dní. Ukrajinské úřady také nemají možnost do města dopravit léky, protože Mariupol je uzavřený. BBC uvedla, že nemůže tvrzení ověřit. Cholera se nejčastěji šíří v oblastech s nevhodnými hygienickými podmínkami a při nedostatku čisté vody. Způsobuje těžké průjmy a zvracení, které mohou vést k úmrtí.