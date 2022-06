Vědci podle odhadů učiní ročně kolem dvou milionů vědeckých objevů, jejichž závěry publikují ve vědeckých časopisech. Přinášíme top pět z nich, které tento týden získaly nejvíce pozornosti.

Jak je vybíráme? V rámci článku přinášíme analýzu vědeckých objevů, které získaly nejvíce „lajků“, tzv. upvotů, v rámci vědeckého fóra globální sociální sítě Reddit za uplynulý týden a zároveň mají vysoké altmetrické skóre. Využíváme proto konceptu Moudrost davů, který říká, že anonymní hlasování jednotlivců je při řešení komplexních problémů, jako je hodnocení významnosti objevů, někdy lepší než názor fundovaných jednotlivců. Například níže zmíněný výzkum o úbytku biodiverzity tweetovalo 982 uživatelů, kteří mají celkem 8 144 351 sledujících, získal proto globální pozornost.

Dávky mladistvým pomáhají proti zločinu

Nový článek v časopise Quarterly Journal of Economics ukazuje, že odebrání peněžitých sociálních dávek dětem, když dosáhnou věku 18 let, výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budou v následujících letech čelit obvinění z trestné činnosti, a to o 20 procent v průběhu následujících dvou desetiletí. Týká se to oblastí, které autoři nazývají „trestné činy generující příjem“ – patří mezi ně krádeže, vloupání, podvody/falšování a prostituce. Zvyšuje se také pravděpodobnost, že tito lidé skončí ve vězení. Zajímavostí je, že vliv odebrání dávek přetrvává i po uplynutí zmíněných dvou dekád.

Foto: Shutterstock

Soud je konzervativnější než Američané

Od roku 2020 je Nejvyšší soud USA v politických otázkách mnohem konzervativnější než americká veřejnost. Před rokem 2020 byl postoj soudu poměrně blízký postoji průměrného Američana. Na základě tří průzkumů shromažďovaných po dobu deseti let, které se ptají občanů na politické otázky projednávané Nejvyšším soudem USA, ukazují vědci, jak si soud stojí v porovnání s „obyčejnými lidmi“ – v ideologickém postoji ke klíčovým otázkám se nyní více blíží republikánům. I přesto mnoho Američanů v současnosti podceňuje příklon soudu ke konzervatismu, což ve svém důsledku vede k tomu, že je méně pravděpodobné, že podpoří provádění změn v této instituci.

Foto: Shutterstock

Psi odhalí covid lépe než testy

Vycvičení psi vyčenichají covid-19 stejně dobře jako laboratorní testy – a jsou dokonce lepší než PCR testy při identifikaci nakažených osob bez příznaků. Ve studii zahrnující vzorky potu od 335 osob vyčenichali vycvičení psi v 97 procentech případů koronavirus. U těchto vzorků prokázal přítomnost covidu i PCR test, uvádějí vědci v časopise PLOS One. A psi odhalili všech 31 případů covidu u 192 lidí, kteří neměli žádné příznaky.

Foto: Shutterstock

Nový lék proti cukrovce

Podle nové studie je lék schválený k léčbě cukrovky 2. typu velmi účinný při snižování obezity. Tirzepatid působí na dva přirozeně se vyskytující hormony, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi a podílejí se na vysílání signálů plnosti ze střev do mozku. V této 72týdenní studii u účastníků s obezitou poskytovalo 5 mg, 10 mg nebo 15 mg tirzepatidu jednou týdně podstatné a trvalé snížení tělesné hmotnosti.

Co je potřeba k zastavení krize biologické rozmanitosti

K zastavení celosvětové krize biologické rozmanitosti je zapotřebí úsilí ji zachovat. Ke splnění tohoto cíle by bylo třeba věnovat zvláštní pozornost nejméně 64 milionům kilometrů čtverečních (44 procentům rozlohy souše). Do roku 2030 hrozí přeměna 1,3 milionu kilometrů čtverečních půdy pro intenzivní využití lidmi. Mezi množstvím přeměněných biotopů v optimistických a pesimistických scénářích využití půdy však existuje sedminásobný rozdíl, což poukazuje na příležitost krizi odvrátit. Vhodné metody, které by podpořily zachování identifikované půdy, by významně přispěly k ochraně biologické rozmanitosti.