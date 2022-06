Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv mimořádně tvrdě zaútočil na Západ. „Lidé se mě často ptají, proč jsou mé příspěvky tak ostré,“ napsal na svém kanále na sociální síti Telegram. „Důvodem je to, že je nenávidím. Jsou to bastardi a špína,“ odpověděl sám sobě Medveděv. A pokračoval: „Přejí Rusku smrt. Dokud budu žít, udělám všechno pro to, aby zmizeli.“

Foto: Telegram D. Medveděva

Medveděv neupřesnil, koho má na mysli. Z kontextu se ale dá odvodit, že jeho hněv míří na Západ, tedy hlavně na státy Severoatlantické aliance a Evropské unie, tudíž i na Česko.

„Není těžké domyslet si, že se jedná o Západ,“ usuzuje například italský deník Il Corriere della Sera – připomíná, že Medveděv nedávno mluvil o „evropských a amerických imbecilech“.

Medveděvova rétorika zapadá do toho, jak se v poslední době vyjadřují nejbližší lidé ruského prezidenta Vladimira Putina. Například Putinův poradce pro národní bezpečnost Nikolaj Patrušev tvrdí, že cílem Západu je Rusko vyhladovět a zcela ovládnout. Sám Putin pak státům NATO a EU několikrát pohrozil jadernou válkou.

Medveděv byl dlouhou dobu v Rusku i na Západě považován za umírněného politika, který si přeje demokratizaci své země. Velké naděje v tomto směru směřovaly k jeho období ve funkci prezidenta, v níž v letech 2008 až 2012 nahradil Putina. Řada západních státníků mluvila o tom, že jednání s ním jsou výrazně racionálnější než s Putinem.

Medveděv ale jakožto prezident žádné podstatné změny nezavedl – faktickým lídrem Ruska zůstal Putin, který tehdy ustoupil do funkce premiéra. Hned v roce 2012, když vypršel první Medveděvův prezidentský termín, se Putin do úřadu prezidenta vrátil.

Medveděv byl do roku 2020 předsedou ruské vlády. Nyní zastává funkci místopředsedy Rady bezpečnosti Ruské federace. Zároveň je předsedou vládní strany Jednotné Rusko, která je Putinovým mocenským nástrojem v parlamentu.