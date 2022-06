Pokud Kyjev vyhraje válku, bude jeho kandidatura do Evropské unie investicí nejen do Ukrajiny, ale také do stability regionu. A také do budoucnosti Ruska, říká v rozhovoru pro slovenský deník SME, který HN převzaly, ukrajinská vicepremiérka pro otázky evropské a euroatlantické integrace Olha Stefanišynová. „To, že bychom se vzdali okupovaných území v zájmu dosažení míru, je naprosto vyloučeno. Tato válka je do jisté míry ‚deokupací‘ oblastí, které jsme již dříve ztratili,“ říká v rozhovoru.

SME: Na začátku války mluvilo několik zemí velmi otevřeně o právu Ukrajiny být součástí evropské rodiny. Dnes už s tím některé státy váhají. V jaké fázi jsou přístupová jednání?

Původně neexistovala žádná dohoda, že požádáme o plné členství. Proto to evropské lídry překvapilo. Toto rozhodnutí však vzniklo až na pozadí událostí z 24. února (v tento den zaútočilo Rusko na Ukrajinu – pozn. red.). Nikdy nevíte, kdy se jiná země probudí do stejného scénáře, tedy kdy k vám napochoduje jedna z největších armád světa a nějaký diktátor vám bude vyhrožovat jadernými zbraněmi.

