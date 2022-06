Kurdsko-arabská koalice Syrské demokratické síly (SDF) je připravena spolupracovat se syrskou armádou prezidenta Bašára Asada, jehož vládu dosud odmítala, na ochraně syrského území proti možnému tureckému útoku. Uvedly to po úterním jednání špičky koalice, napsala agentura Reuters. Turecko v uplynulých týdnech oznámilo, že chystá vojenskou operaci, jejímž cílem je vytvořit u hranic třicetikilometrovou nárazníkovou zónu. Damašek na prohlášení SDF zatím nereagoval.

Špičky koalice, která působí na severu Sýrie a významně zasáhla do bojů proti teroristické organizaci Islámský stát, se dnes setkaly na nouzovém mítinku.

V květnu koalice uvedla, že by turecký útok zhoršil humanitární situaci v oblasti. Pokud by Ankara zaútočila, koalice by musela snížit své nasazení proti Islámskému státu.

Turecko v květnu oznámilo, že chystá vojenské tažení do severní Sýrie. Ankara chce vytvořit na území sousední země třicetikilometrové nárazníkové pásmo, které hodlá "očistit od teroristů". Těmi Turecko míní především kurdské milice YPD. Obdobné tažení Ankara udělala již v roce 2019.

Turecké tažení odmítl americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle kterého by bojů mohla využít organizace Islámský stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že k provedení útoku nepotřebuje svolení z Washingtonu. Dalšímu významnému zahraničnímu hráči v Sýrii, Rusku, vzkázal, že s nárazníkovou zónu počítalo již ujednání mezi Ankarou a Moskvou z roku 2019.