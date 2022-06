Británie chce poslat na Ukrajinu samohybné salvové raketomety M270. Oznámil to její ministr obrany Ben Wallace bez upřesnění počtu. Londýn podle severu Politico toto rozhodnutí koordinuje s Washingtonem.

Ve středu o dodávce raketometů telefonicky hovořili britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden. USA Ukrajině tento týden přislíbily podobný raketový systém HIMARS vybavený raketami s dostřelem do 80 kilometrů. Ještě ve čtvrtek mají o věci mluvit podle serveru Politico ministři zahraničí obou zemí Liz Trussová a Antony Blinken. M270 se vyrábějí v USA – a Spojené státy musí dodávku systému povolit s ohledem na exportní předpisy. Očekává se, že ji Bidenova administrativa schválí.

Oba systémy se podobají, přičemž HIMARS se pohybuje na kolech, M270 na pásech. Podle informace agentury AP se budou Ukrajinci učit s M270 zacházet v Británii.

Americké rozhodnutí o dodávkách systému HIMARS vyvolalo nevoli v Rusku, podle nějž to přilévá olej do ohně současného konfliktu na Ukrajině. USA ovšem od Kyjeva získaly záruku, že tyto systémy nebudou použity k útokům na území Ruska.

Británie už pro Ukrajinu nakoupila lehké protitankové střely, obrněná vozidla, protilodní střely a protiletadlové obranné systémy. Další peníze pak vyčlenila na radarové systémy, rušičky GPS nebo přístroje pro noční vidění.

Kreml: Americké drony na „speciální operaci“ nic nemění

Plány Spojených států dodat Ukrajině bezpilotní letadla MQ-1C Gray Eagle na ruské operaci na Ukrajině nic nezmění. Řekl to ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Tento typ dronů může nést střely Hellfire, které mohou Ukrajinci použít proti ruské armádě.

„Vyzbrojování Ukrajiny (západními) zbraněmi na rozsahu speciální operace nic nezmění,“ tvrdil dnes Peskov.

Dodal, že Rusko nakonec dosáhne cílů, jaké si pro operaci na Ukrajině stanovilo, a příliv zbraní od spojenců Ukrajině způsobí jen další utrpení.

Ruská armáda zahájila útok proti Ukrajině 24. února. Postupně ale změnila své cíle a nyní se soustřeďuje na vojenské operace v Donbasu na východě Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek v projevu k lucemburskému parlamentu řekl, že Rusko nyní okupuje zhruba pětinu ukrajinského území. Frontová linie je podle něj dlouhá přes 1000 kilometrů.

Zelenskyj: Žádám o další zbraně a nové sankce proti Rusku

Prezident Zelenskyj také požádal Evropu o dodávky dalších zbraní a o schválení nových sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Zelenskyj to řekl ve videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve svém vystoupení zdůraznila, že Ukrajina musí o své budoucnosti rozhodnout sama, a vyjádřila naději, že Kyjev získá postavení kandidáta na členství v Evropské unii.

„Evropa by měla více podpořit Ukrajinu. Děkujeme vám za všechno, dodávky zbraní by se ovšem měly zintenzivnit. Na bojišti na Ukrajině se rozhoduje, zda se svoboda zachová pro všechny. Rozhodne se, zda svoboda přetrvá v dalších desetiletích,“ řekl Zelenskyj. Mezi žádanými zbraněmi zmínil například raketové a dělostřelecké systémy. Bratislava shodou okolností ve čtvrtek oznámila podpis dohody s Kyjevem o dodávce osmi samohybných houfnic Zuzana 2.

Evropskou unii Zelenskyj vybídl k rychlejšímu rozhodování v souvislosti se sankcemi. „Toto jsou dny, kdy jde o život našich lidí. Je důležité jednat okamžitě a třeba přistoupit k sedmému balíku sankcí. Je velký rozdíl mezi zeměmi, které nás podporují a které činí něco jiného,“ dodal ukrajinský prezident.

Maďarsko se ve středu opět postavilo proti přijetí šestého balíku protiruských sankcí, který dlouhodobě blokovalo kvůli nesouhlasu s podmínkami embarga na dovoz ruské ropy.

Podle Zelenského v důsledku ruské blokády ukrajinských přístavů zažívá svět bezpečnostní a potravinovou krizi, protože Ukrajina nemůže vyvážet své obilí. „Pokud se to nepodaří zvrátit, povede to k politickému chaosu v Africe i v Asii, povede to k vlnám migrace,“ řekl.

Podle Čaputové Rusko nebojuje jen proti Ukrajině, ale i proti evropským demokratickým hodnotám a pravidlům, které na kontinentu zajistily mír. Nepřímo se postavila proti tomu, aby se Ukrajina vzdala části svého území výměnou za příslib míru. V této souvislosti Čaputová připomenula mnichovskou dohodu z roku 1938, na jejímž základě muselo tehdejší Československo podstoupit nacistickému Německu své pohraniční oblasti. „O méně než rok později mír skončil a nastala válka. Neopakujme tu samou chybu. Pro obnovu míru v Evropě musíme nadále podporovat Ukrajinu. Ukrajina musí svobodně rozhodnout o své budoucnosti,“ řekla Čaputová. Dodala, že svoboda a mír nejsou zadarmo a že země NATO by měly na svou obranu vynakládat alespoň dvě procenta výkonu svých ekonomik.