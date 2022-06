Porota v soudním sporu mezi Johnnym Deppem a Amber Heardovou ve středu uznala herečku vinnou z pomluvy jejího bývalého manžela a zároveň částečně uznala její protistížnost týkající se vyjádření Deppova právníka. Porotci uložili Heardové za výroky o domácím násilí zaplatit odškodné v celkové výši 15 milionů dolarů (skoro 350 milionů korun), což soudkyně následně snížila na 10,35 milionu. Depp má naopak vyplatit dva miliony. Proces sledovaný v přímém přenosu po celém světě tak vyzněl zcela jinak než dřívější spor v Británii, kde se soud přiklonil k obvinění, že Depp svou exmanželku bil.

„Po šesti letech mi porota vrátila život,“ reagoval na verdikt Depp, který ve středu nebyl v soudní síni. V prohlášení dodal, že jeho cílem bylo odhalit pravdu a že „falešná“ nařčení otřásla jeho životem i jeho kariérou. Heardová zase uvedla, že její zklamání nelze slovy vyjádřit. „Jsem zdrcená z toho, že ani ta spousta důkazů nestačila na to, postavit se neúměrné moci, vlivu a postavení mého exmanžela,“ píše se v jejím vyjádření. Rozsudek podle ní poškodí i další ženy.

Jádrem občanskoprávního sporu v americkém státě Virginie byl čtyři roky starý komentář publikovaný deníkem The Washington Post, v němž se Heardová označila za „veřejně známou tvář domácího násilí“. Depp v něm není jmenován, podle jeho právníků ale vyjádření vyznívalo jasně, neboť obvinění ze strany americké herečky už byla veřejnosti známá. Heardová v roce 2020 na žalobu svého exmanžela reagovala vlastní stížností kvůli tvrzením Deppova právníka, že veškerá její nařčení jsou falešná.

Sedmičlenná porota zhruba po 12 hodinách jednání dala Deppovi za pravdu ohledně všech tří výroků ze zmíněného článku, které právníci hollywoodské hvězdy napadli. Porotci při tom dospěli k závěru, že Heardová jednala se zlým úmyslem, když si ve svém textu mimo jiné stěžovala na „instituce“ chránící muže obviněné z domácího násilí. Depp veškerá nařčení z fyzických útoků na svou bývalou manželku odmítá a naopak u soudu vykresloval o 22 let mladší herečku jako agresora.

Porotci nicméně uznali jako pomlouvačné také vyjádření jeho právníka Adama Waldmana, který označil obvinění Heardové za „hoax“. Další dva body její žaloby porota odmítla.

Agentura AP vysvětluje, že Depp potřeboval pro úspěch přesvědčit porotu nejen o tom, že nikdy Heardovou nenapadl, ale také o tom, že Heardová článek z roku 2018 publikovala s nekalými úmysly a že tím poškodila jeho pověst. Porotci zjevně dospěli k názoru, že tyto podmínky byly splněny, a herci přiřkli "kompenzační" odškodné deset milionů dolarů a dalších pět milionů jako "trestné" odškodné.

Soudkyně Penney Azcarateová ovšem druhou složku snížila na 350 000 dolarů, což je strop stanovený virginskými zákony. Původně Depp požadoval 50 milionů dolarů, zatímco Heardová dokonce dvojnásobek.

Deník The New York Times hodnotil výsledek jako vítězství 58letého Deppa, který předtím neuspěl se žalobou proti britskému bulvárnímu listu The Sun. Ten jej v jistém textu označil za člověka, který bije svou manželku, a soud v listopadu 2020 hercovu žalobu za pomluvu odmítl. Soudce při tom uvedl, že 12 z popsaných 14 incidentů domácího násilí ze strany Deppa se pravděpodobně stalo.

Hvězda filmové série o Pirátech z Karibiku během amerického procesu prezentovala vícero vlastních obvinění týkajících se zjevně bouřlivého manželství, které skončilo v roce 2016 po asi 15 měsících. Depp mimo jiné tvrdil, že dostal od Heardové rány pěstí do tváře nebo že po něm tehdejší manželka hodila láhev od alkoholu, což mu způsobilo zranění prstu.

Heardová odmítá, že by na Deppa útočila, a tvrdí, že údery od ní přicházely jen jako sebeobrana nebo obrana její sestry. U soudu prezentovala přes tucet případů, kdy se údajně Depp dopustil násilí na ní. Její právníci tvrzení podpořili fotografiemi údajných zranění či textovými zprávami z dané doby, v nichž se Depp omlouval za svoje chování, svou ženu označil za „bezcennou děvku“ a napsal, že ji chce „upálit“.

Jak píše AP, spor bývalého páru byl především o trestném činu pomluvy, většina výpovědí během několik týdnů trvajícího soudního líčení se však týkala choulostivých detailů ohledně údajného manželského násilí či užívání drog. Proces přitáhl enormní pozornost veřejnosti a obsah o něm zaplavil sociální sítě, přičemž zejména Heardová podle médií čelila vlně až nenávistných reakcí.

U budovy soudu se zase během procesu tvořily davy převážně Deppových fanoušků. Desítky jich dorazily i dnes, přičemž po oznámení verdiktu začaly skandovat „Johnny, Johnny“. Podle AP jsou nicméně po skončení procesu reputace obou stran „na cucky“ a kariérní vyhlídky Deppa i Heardové jsou nejisté.