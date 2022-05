Německo spouští obří dopravní experiment a napjatě čeká, jak dopadne. Od 1. června je možné začít používat jízdenku za 9 eur (zhruba 225 korun) a cestovat s ní neomezeně celý kalendářní měsíc veřejnou dopravou ve 2. třídě po celé zemi. Je vesměs jedno, do čeho cestující nastoupí – do berlínského metra, vlaku z Mnichova do Alp nebo jestli bude chtít na výlet autobusem v okolí Drážďan. Samozřejmě může vše kombinovat. Stejně tak se dá lístek „vytěžit“ pro cesty do práce či třeba ve stejném měsíci na dovolené.

Pár výjimek existuje: „9-Euro-Ticket“ neplatí v dálkové dopravě, tedy vlacích Deutsche Bahn kategorií ICE, EC, IC, ani v dálkových autobusech, mimo jiné ve FlixBusu.

Sází se na jednoduchost. U kteréhokoli dopravce si stačí koupit jízdenku s tímto názvem u pokladny, v automatu nebo online a pak ji používat klidně i na druhém konci země u jiného dopravce. Snadno se dá pořídit i z Česka například na stránkách německých drah (DB). Existuje i speciální aplikace „9-Euro-Ticket“.

Německá vláda si od projektu slibuje, že v době vysoké inflace a drahých energií uleví rodinným rozpočtům, přiláká více lidí k veřejné dopravě a přispěje tím i ke snížení emisí oxidu uhličitého. Ještě před startem se podle magazínu Der Spiegel prodalo okolo sedmi milionů jízdenek, dopravní svazy pak odhadují, že nabídku využije okolo 30 milionů cestujících. Například z okrajů Frankfurtu stojí nyní jedna obyčejná zpáteční jízdenka víc, než je cena této speciální. Zatím se počítá s tím, že se bude nabízet po tři měsíce. Tedy zvlášť na červen, červenec a srpen.

Jízdenka odbourává to, co mnohým lidem na veřejné dopravě vadí: co město nebo region, to jiná pravidla, ceny, tarify. „Tady nemusím přemýšlet. Mám jízdenku a jedu jakoukoli místní dopravou, jakýmkoli metrem,“ říká Jörg Sandvoss, šéf DB Regio. Ve vzduchu jsou ale i obavy: na jedné straně příležitost přimět lidi přesednout z aut, na druhé straně hrozba přeplněných vlaků nebo autobusů na už nyní hojně využívaných trasách nebo v turistických regionech (třeba mezi Drážďany a Bad Schandau u českých hranic). A tím pádem odrazení cestujících.

DB Regio slibuje 50 vlaků navíc, a i další dopravci mluví o snaze navýšit kapacity, kde to jde. Nejen na kolejích, ale i co se servisního personálu týče. Dopravce Transdev třeba v Bavorsku vydal leták, kde doporučuje kvůli místu ve vlaku raději batoh než kolo či výlety na méně známá místa.

Experiment láká i univerzity. Podle stanice ZDF hned několik z nich začalo zkoumat chování lidí.