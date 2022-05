Téměř všichni astrofyzici věří, že vesmír je z velké části tvořen temnou hmotou, kterou nevidíme a o níž vlastně nic nevíme. Proti nim stojí skoro osamocen profesor Pavel Kroupa, který v roce 1968 ve svých pěti letech z tehdejšího Československa emigroval do Německa, ale dnes je opět hostujícím profesorem na Univerzitě Karlově. Ten si myslí, že gravitaci nejlépe popisuje teorie modifikované newtonovské dynamiky (MOND), jež se bez temné hmoty úplně obejde. V prosinci už to vypadalo, že tato teorie byla definitivně vyvrácena, Kroupa se však nevzdal a přišel s tím, že pořád může mít pravdu on.

Teorie relativity Alberta Einsteina dokázala obstojně vysvětlit do té doby nepochopitelné vesmírné jevy a stala se tak uznávaným popisem fungování gravitace. Americká vědkyně Vera Rubinová ale v 60. letech přišla s tím, že rychlost rotace hvězd v galaxiích je pomalejší, než by odpovídalo jejich hmotnosti. Vědci to vysvětlili tím, že řekli, že vesmír obsahuje takzvanou temnou hmotu, kterou jen nevidíme.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.