Už dnes radon způsobuje jen v USA každé desáté úmrtí spojené s rakovinou plic. Na severních okrajích naší planety se přitom nacházejí horniny bohaté na uran a produkty jeho přeměny, mezi které patří například radium. Tento prvek je zdrojem nejtěžšího přirozeně se vyskytujícího vzácného plynu – radonu –, který s sebou při zvýšené koncentraci přináší riziko, že se lidem objeví v těle některý ze zhoubných nádorů plic.



Permafrost drží pod ledovou vrstvou v zemi mikroby i různé chemické látky – a to včetně nebezpečného radonu. „Okamžitě mě napadlo, dobře, když je pod zemí radon, co se stane, když tato ledová vrstva náhle zmizí?“ ptá se pro americký časopis The Atlantic britský vědec Paul Glover, který se zabývá odhady dopadu globálního oteplování na uvolňování radonu z permafrostu.