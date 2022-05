Generální prokurátor federálního okrsku District of Columbia Karl Racine v pondělí podal žalobu na šéfa technologické skupiny Meta Marka Zuckerberga, který podle něj svými rozhodnutími umožnil společnosti Cambridge Analytica získat osobní informace milionů uživatelů sociální sítě Facebook a zneužít je pro účely politické reklamy. Informoval o tom list The Washingon Post, podle nějž Racine chce Zuckerberga dohnat k odpovědnosti za to, že klamal uživatele největší světové sociální sítě ohledně toho, jak chrání jejich soukromí.

„Tento bezprecedentní bezpečnostní únik odkryl osobní informace desítek milionů Američanů a firemní politika pana Zuckerberga umožnila několikaletou snahu o klamání uživatelů ohledně špatného počínání firmy Facebook,“ uvedl Racine v prohlášení. „Tato žaloba je nejen opodstatněná, ale také nutná a vysílá signál korporátním lídrům, včetně šéfů společností, že budou hnáni k odpovědnosti za svoje činy,“ dodal.

V roce 2018 vyšlo najevo, že společnost Cambridge Analytica se dostala podvodným způsobem k podrobným osobním informacích o asi 87 milionech uživatelů Facebooku, které následně využívala k zacílení velmi přesné politické reklamy.

Racine tvrdí, že únik dat byl důsledkem Zuckerbergova rozhodnutí otevřít platformu Facebooku cizím vývojářům. Šéf firmy přitom o možných rizicích sdílení dat uživatelů se třetími stranami věděl, nepodnikl však patřičné kroky, aby je eliminoval, tvrdí generální prokurátor.

Prokurátor již v roce 2018 obžaloval firmu Facebook za pochybení při nakládání s daty uživatelů a proces v této věci stále pokračuje. Nyní se však Racine snaží přimět soud, aby udělil pokutu přímo Zuckerbegovi, který má podle něj zásadní vliv na důležitá rozhodnutí firmy. Prokurátor se přitom opírá o stovky tisíc dokumentů a řadu svědectví bývalých zaměstnanců, k nimž jeho kancelář získala přístup až v posledních letech díky předchozímu vyšetřování Facebooku.

Racine se v poslední době opakovaně zaměřuje na velké technologické firmy, připojil se také například k žalobě na firmu Google, která čelí obvinění, že klamala uživatele ohledně ochrany jejich soukromí. Prokurátor okrsku kolem metropole Washingtonu v minulosti rovněž podal antimonopolní stížnost na společnost Amazon, kterou nicméně soudy zamítly.