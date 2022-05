Doma v Lotyšsku není právě prezident Egils Levits příliš populární. Ale jeho země od počátku podporuje vojenskými dodávkami bojující Ukrajinu a sám Levits spolu s kolegy z Polska, Litvy a Estonska na počátku dubna zajel za kolegou Volodymyrem Zelenským do Kyjeva. Právník a bývalý soudce Evropského soudního dvora si ohledně názoru na Rusko nebere servítky a v exkluzivním rozhovoru pro HN tvrdí, že pokud bude politická vůle, je možné právně zajistit, aby sankcemi zmrazený ruský majetek v EU a v USA mohl být použit na obnovu válkou zničené Ukrajiny.

HN: Jak vidíte pohledem z Rigy válku na Ukrajině?

Stejně jako všechny ostatní evropské země či obecněji západní země jsme znepokojeni situací na Ukrajině a ruskou agresí proti nezávislé demokratické zemi v Evropě. Je to naprosto nepřijatelné. Je to hrubé porušení mezinárodního práva a zničení bezpečnostní architektury, která byla založena na vzájemném respektu států a také na Chartě OSN.

HN: Myslíte si, že je možné, že by prezident Putin nařídil útok na pobaltské země, což někdy zmiňují ruští komentátoři?

Ano, vyhrožují té či oné zemi. Ale jsme teď členem NATO a útok na jednoho člena aliance znamená automaticky napadení všech ostatních členských států. NATO je vojensky mnohem silnější než Rusko, které tohle dobře ví, že nejsme sami jako Ukrajina. To je velká země, ale v Evropě je víc takových velkých zemí, které jsou členy aliance, a mohou se tedy ruskému útoku bránit. To znamená, že zmizel mýtus o ruské vojenské síle. Není to namířené konkrétně proti Lotyšsku nebo baltským zemím, ale cílem ruské politiky je dominovat v Evropě, ovládnout ji a obnovit předchozí sovětské impérium. Ukrajina byla první obětí tohoto záměru. Proto by si NATO mělo být vědomo této hrozby a být připraveno takový útok odrazit. Rusko by mělo vědět, že útok na stát NATO by pro něj skončil katastrofou. To je politika odstrašování. Rusko bývá vyprovokováno nikoliv silou, ale slabostí. Tohle by měla zohledňovat naše politika vůči Rusku.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.