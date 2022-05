Španělsko Taxikáři odvezli do bezpečí 135 běženců z Ukrajiny Do neobvyklé záchranné akce se pustila skupina španělských taxikářů, kteří se vypravili do Polska, aby odtud přivezli 135 ukrajinských uprchlíků. Během pěti dnů 29 taxikářských aut urazilo...

25. 3. 2022 ▪ 4 min čtení