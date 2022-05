Díky statečnému odporu Ukrajinců pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského by se dalo čekat, že jeho příjmení nebude v Putinově rodině v oblibě. Ve skutečnosti ale podle zjištění investigativních novinářů německého listu Der Spiegel má jedna z dcer ruského prezidenta Katerina Tichonovová dceru s jeho jmenovcem – choreografem a tanečníkem Igorem Zelenským. Jezdila za ním do Mnichova pod tajnou identitou a tak se podařilo utajit i Putinovu vnučku.

Tichonovová byla vdaná za ruského miliardáře a syna Putinova přítele Kirilla Šamalova. Po jejich rozvodu v roce 2017 začala pravidelně cestovat do Mnichova. Zdroje z ruských tajných služeb uvádějí, že cestovala s druhým pasem pod jménem Kuzněcová. To je zajímavé i kvůli tomu, že Tichonovová je na evropském i americkém sankčním listu kvůli obavám, že Putin svůj majetek skrývá přepisem na své okolí. Pod druhým jménem by tak mohla sankce obcházet a například navštěvovat svou vilu na jihozápadě Francie.

V roce 2019 při letu nahlásila, že cestuje s roční dcerou, která se v souladu s ruskou tradicí jmenuje po otci Igorevna. I když to samozřejmě není důkaz, může to napovídat, že Zelenský je opravdu otcem onoho dítěte.

Igor Zelenský je považován za jednoho z nejúspěšnějších ruských baletních tanečníků a choreografů. Od roku 2016 vedl bavorský státní balet, ale minulý měsíc odstoupil z rodinných důvodů. Stále by měl ale přebývat v Mnichově, kde je registrován k pobytu, i když se novinářům nepodařilo zjistit kde.

O rodinném životě Vladimira Putina je známo jen málo informací. Ví se, že s manželkou Ljudmilou měl za třicet let manželství dvě dcery. Rozvedl se s ní v roce 2013. Tichonovová se narodila v Drážďanech, ale Putin se chlubil, že obě dcery žijí a studují v Rusku. Ví se také, že má vnoučata, protože je zmínil v jednom rozhovoru, ovšem bez dalších podrobností. „Co se týče mých vnoučat, tak jedno je již ve školce. Prosím pochopte, že nechci, aby vyrůstala jako královští princové. Chci, aby vyrůstala jako normální lidé,“ prohlásil v roce 2017.

Spekuluje se také o tom, že Putinovou aktuální přítelkyní je bývalá ruská gymnastka Alina Kabajevová. I na ni navrhovala Evropská unie začátkem května uvalit sankce. Kreml ale zprávy o jejich vztahu i údajných společných dětech opakovaně popírá.