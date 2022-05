Pokud má Rusko vyslyšet výzvu OSN a jejího Světového potravinového programu (WFP) k otevření ukrajinských přístavů, pak je potřeba zvážit ukončení protiruských sankcí. Podle agentury Interfax to ve čtvrtek sdělilo ministerstvo zahraničí v Moskvě. WFP opakovaně apeluje, aby ukrajinské černomořské přístavy obnovily činnost, což by umožnilo export obilí a snížilo riziko hrozícího nedostatku potravin v chudších zemích.

Provoz většiny důležitých přístavů na jihu Ukrajiny zablokovaly ruské invazní jednotky, a země tak nemá jak ve velkém vyvážet obilniny, které jsou důležitým artiklem. Na dovozu obilnin z Ukrajiny a Ruska ve velké míře závisí například Jemen, Libanon či Egypt. Samotný Světový potravinový program dodává potraviny 125 milionům lidí a nakupuje 50 procent obilí z Ukrajiny, uvedl jeho šéf David Beasley.

Beasley se ve středu znovu obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina s žádostí, aby export obilí umožnil. „Nejde jen o Ukrajinu. Jde o ty nejchudší z nejchudších po celém světě, kteří jsou právě v této chvíli na pokraji vyhladovění. A tak žádám prezidenta Putina: Pokud máte srdce, tak ty přístavy prosím otevřete,“ řekl.

„Není možné apelovat jen na Ruskou federaci, musíte se podívat na celý soubor důvodů, které současnou potravinovou krizi způsobily. V první řadě tu máme sankce, které na Rusko uvalily USA a EU, a které znemožňují normální volný obchod,“ sdělil náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko.

Ruské síly se v Charkovské oblasti snaží vést protiútoky

Ruské invazní jednotky se v Charkovské oblasti na severovýchodě země snaží udržet obsazené linie a vést protiútoky s cílem získat zpět ztracené pozice. Ve své ranní zprávě o vývoji bojů to sdělil generální štáb ukrajinské armády. Zároveň tvrdí, že v tomto regionu působí ruské sabotážní a průzkumné skupiny. Tyto informace, podobně jako informace poskytované ruskou stranou, není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Ruské nepřátelské jednotky nadále útočí na východě země - hlavní pozornost je upřena k Doněcké oblasti, konstatuje velení ukrajinských ozbrojených sil, podle něhož invazní síly nezaznamenaly významný postup.

V oblasti města Slovjansk se ruské jednotky snaží zlepšit taktickou situaci, informuje ukrajinský generální štáb. Boje se podle něj odehrávaly u obce Velyka Komyšuvacha, ale ruským jednotkám se nepodařilo postoupit. Naopak v některých oblastech utrpěly významné ztráty a byly nuceny stáhnout se na dříve okupované pozice, tvrdí ukrajinský štáb.

Neúspěšné byly mimo jiné i pokusy ruské armády zaútočit u Severodoněcku a Bachmutu, dodal.

Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko ve čtvrtek podle agentury Interfax-Ukrajina uvedl, že ve středu při ostřelování ruskými jednotkami zemřelo deset civilistů včetně dvou dětí. Podle něj zahynulo sedm lidí ve městě Lyman a další tři v Bachmutu, sedm dalších osob utrpělo zranění.

Ruské jednotky podle štábu rovněž děly a minomety ostřelovaly obce v Černihivské a Sumské oblasti na severu země. Ukrajinský štáb také uvedl, že ruské síly vyslaly rakety na ves Desna v Černihivské oblasti, o škodách nehovoří. Server Ukrajinska pravda ve středu informoval o 11 mrtvých a také řadě zraněných po úterním útoku na tuto obec.

Podle stanice CNN hlásily přes noc ruské ostřelování a raketové údery také další ukrajinské regiony, například Dnipropetrovská oblast.

Scholz: Rusko nesmí válku vyhrát

Rusko nesmí válku na Ukrajině vyhrát a Ukrajina a také Německo nikdy nepřijmou podmínky zastavení boje, které by Rusko chtělo diktovat. Ve čtvrtek to před poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Řekl, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat, ale zatažení NATO do války je nepřijatelné. V projevu, ve kterém hovořil o tématech nadcházejícího mimořádného summitu Evropské unie, zdůraznil, že unijní země se již nyní musí připravovat na pomoc s rekonstrukcí Ukrajiny, která bude stát miliardy eur.

„Rusko nesmí válku vyhrát a Ukrajina ji musí přestát,“ řekl Scholz s tím, že také proto Německo spolu s ostatním západními zeměmi Kyjevu pomáhá humanitárně, finančně i dodávkami zbrojního materiálu včetně těžkých zbraní. „Pomoci bránit se zemi, která je brutálně napadena, neznamená žádnou eskalaci konfliktu. Je to naopak pomoc s odražením útoku a s co nejrychlejším zastavením násilí,“ řekl.

Scholz prohlásil, že společným cílem je zastavení ruské agrese. „Děláme pro to vše,“ řekl. Zdůraznil, že Ukrajina a ani Německo se nikdy nesmíří s takovými mírovými podmínkami, které by se ruský prezident Vladimir Putin pokusil diktovat. „Putin stále věří, že může ostatním diktovat. Ale mýlí se,“ řekl kancléř.

Kvůli zajištění míru je podle Scholze potřebné, aby Evropská unie zintenzivnila obrannou spolupráci. „Obrannou politiku musíme v Evropě úzce koordinovat,“ řekl. Za nedostatek označil velkou typovou roztříštěnost zbrojních systémů. „Musíme dbát na co největší vzájemnou kompatibilitu,“ řekl.

Šéf německé vlády zopakoval svá dřívější prohlášení, že Berlín při pomáhání Ukrajině bude vždy úzce spolupracovat se spojenci z NATO a že nepřipustí zatažení aliance do války s Ruskem. Poznamenal ale, že Západ si uvědomil, že život v míru je samozřejmý jen tehdy, pokud jsou země připraveny mír bránit. A vstup Finska a Švédska do NATO by podle něj byl takovým příspěvkem ke společné obraně.

„A proto říkám, milí švédští a finští přátelé, buďte srdečně vítáni," řekl Scholz. Výhrady proti vstupu obou severských zemí má z aliančních zemí Turecko, Scholz ale věří, že se spory podaří překonat.

Tématem mimořádného summitu EU 30. a 31. května bude ruská invaze na Ukrajinu. Podle Scholze se unie musí věnovat nejen pomoci Ukrajině s obranou, ale také tomu, jak pomoci s budoucí rekonstrukci země. „Dříve či později válka skončí, my ale již nyní musíme připravovat obnovu země. Bude to stát miliardy eur,“ řekl kancléř.

Scholz se zmínil i o unijních ambicích Ukrajiny, která se snaží prozatím získat status kandidáta členství. „Na cestě do EU nebudou žádné zkratky, je to i otázka férovosti k šestici zemím západního Balkánu,“ řekl Scholz s tím, aby Ukrajina na zrychlený postup přijímacího řízení nespoléhala. Ujistil ale, že Ukrajina patří do evropské rodiny.

Z balkánských států jsou v přístupových rozhovorech nejdále Srbsko a Černá Hora, Evropská komise hovoří o jejich možném přijetí ve druhé polovině tohoto desetiletí. Albánie a Severní Makedonie dostaly od EU souhlas se zahájením přístupových jednání, oficiální termín však stále nemají. Bosna a Hercegovina a Kosovo pak mají k začátku mnohaletého přístupového procesu nejdále.

V zájmu dalšího rozvoje EU Scholz nevyloučil ani změnu unijních smluv. „Není to tabu,“ řekl. I tak je ale podle něj možné provést řadu změn, mimo jiné v otázkách ochrany klimatu či evropské obrany, bez náročného a zdlouhavého zasahování do unijních smluv.