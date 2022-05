Věda Petra Brože

Je to už přes rok, co se poprvé na povrchu jiného tělesa než Země vznesl do vzduchu vrtulový stroj. Tehdy v dubnu 2021 se roztočily 122 centimetrů dlouhé rotory vrtulníčku Ingenuity a po chvilce vynesly společně s mračnem prachu experimentální stroj...