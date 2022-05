Tým australských vědců objevil biochemický marker v krvi, který by mohl pomoci rozpoznat novorozence ohrožené syndromem náhlého úmrtí kojence (SIDS). Podle autorů studie je to přelomové zjištění. Sami ale přiznávají, že budou potřeba další analýzy, aby mělo praktické využití. O práci, která vyšla v odborném časopise The Lancet Discovery Science, napsal server The Guardian.

Děti, které zemřely na SIDS a byly součástí studie, měly krátce po narození v průměru nižší hladinu enzymu zvaného butyrylcholinesteráza (BChE), uvedli vědci. BChE hraje důležitou roli v mozku a její nízká hladina může snížit schopnost spícího dítěte probudit se nebo reagovat na okolí, vysvětluje agentura Reuters.

„Očividně zdravé dítě, které usne a už se neprobudí, je noční můrou každého rodiče. Až dosud neexistoval žádný způsob, jak odhadnout, které dítě by to mohlo postihnout,“ uvedla vedoucí studie Carmel Harringtonová z dětské nemocnice na sydneyském předměstí Westmead. „Ale to už není ten případ. Našli jsme první marker, který by mohl naznačovat zranitelnost dřív, než dojde k úmrtí,“ dodala lékařka, jejíž dítě před 29 lety zemřelo na SIDS, což ji přivedlo k námětu studie.

Vědci pracovali s krevními vzorky, které se v rámci screeningového programu odebírají u porodu. Srovnávali hladinu BChE u 26 dětí, které později zemřely na SIDS, u 41 dětí, které zemřely z jiných příčin, a u 655 přeživších dětí. Konstatovali, že dětem se SIDS hůře fungoval nervový systém, který řídí nevědomé a mimovolní funkce v těle.

Zjištění australských vědců má velký potenciál do budoucna, ale zatím nemá praktické využití. Měření BChE pouze naznačuje jistý trend, ale děti nebylo možné jasně rozdělit do dvou skupin. Ačkoli děti se SIDS měly v průměru nižší hladiny BChE, skupiny se také hodně překrývaly. Přibližně polovina dětí se SIDS spadala do stejného rozmezí jako polovina dětí, které nezemřely.

Již dříve přišli vědci na jiné faktory, které mají výraznější dopad na náhlá úmrtí kojenců. U dětí žen, které v těhotenství kouří, je výskyt SIDS třikrát častější než u nekuřaček. U dětí s nižší hladinou zkoumaného markeru je četnost 1,1- až 1,5krát vyšší, píše The Guardian.