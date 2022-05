Maďarsko nadále nehodlá podpořit embargo Evropské unie na dovoz ruské ropy a požaduje, aby se nevztahovalo na přepravu ropovody. Prohlásil to ve středu maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, podle něhož se stále nerýsuje dohoda mezi Budapeští a Evropskou komisí. Brusel se pokouší vládu premiéra Viktora Orbána přesvědčit pomocí ústupků včetně příslibů investic do infrastruktury, její souhlas však ani týden od zveřejnění návrhu šestého balíku protiruských sankcí obsahujících ropné embargo nemá.

Komise minulou středu v rámci sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce tohoto roku zcela ukončit dovoz ruské ropy. Opatření, které má režim prezidenta Vladimira Putina připravit o významnou část zdrojů k financování vojenské agrese, však Budapešť nechce podpořit kvůli očekávanému ekonomickému dopadu na Maďarsko.

Orbánovu vládu nepřesvědčilo ani to, že Brusel navrhl pro země nejvíce závislé na ruské ropě výjimky, které mají vedle Maďarska získat i Slovensko a Česko. Budapešť a Bratislava mají dostat odklad do konce roku 2024, Praha do poloviny téhož roku.

"Brusel nenavrhl řešení...které by fungovalo na dopady srovnatelné s jaderným výbuchem, jež by toto potenciální embargo na ruskou ropu mělo na maďarskou ekonomiku," prohlásil dnes podle agentury Reuters maďarský ministr ve facebookovém videu. Dodal, že Maďarsko by podpořilo pouze embargo na dovoz ruské ropy po moři a nikoli potrubím. Maďarsko, které nemá přístup k moři, ropovodem Družba zajišťuje v současnosti zhruba dvě třetiny své spotřeby ropy.

O sankcích dnes jednají velvyslanci unijních zemí, kteří však podle diplomatických zdrojů s největší pravděpodobností nedospějí k výraznému posunu.

Podle vyjádření šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella by mohli ke shodě dojít v pondělí ministři zahraničí členských zemí na pravidelném zasedání v Bruselu, Maďarsko však do té doby trvá na splnění svých podmínek, mezi něž patří investice do ropné infrastruktury. O nich by v nejbližších dnech chtěla jednat předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která chystá videokonferenci s lídry zemí z okolí Maďarska.