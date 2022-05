Země Evropské unie by měly zvážit zabavení ruských devizových rezerv a jejich použití na obnovu Ukrajiny. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Západ vede debatu o tom, jak donutit Moskvu, aby zaplatila část škod, které způsobila invazí na Ukrajinu, připomíná v pondělí britský deník.

Borrell připomněl, že Spojené státy zabavily afghánské centrální bance aktiva za několik miliard dolarů, zčásti na odškodnění obětí terorismu a humanitární pomoc této asijské zemi. Podle Borrella je logické, aby se obdobně naložilo s ruskými rezervami.

„Byl bych zcela jistě pro, má to logiku,“ řekl Borrell. „Máme ty peníze v kapsách a někdo mně musí vysvětlit, proč to jde s afghánskými penězi, ale ne s ruskými,“ dodal.

EU a její spojenci už dříve zmrazili devizové rezervy na účtech ruské centrální banky v hodnotě stovek miliard dolarů. Rusko v březnu uvedlo, že v důsledku sankcí na centrální banku mu bylo zmrazeno 300 miliard dolarů (7,2 bilionu korun) ve formě devizových a zlatých rezerv, jejichž celková hodnota přesahuje 600 miliard dolarů.

Zástupci EU se zabývají otázkou, zda by šlo ruské rezervy nějakým způsobem použít při obnově Ukrajiny. Brusel ale zatím v tomto ohledu nepředložil žádný politický návrh. Americká ministryně financí Janet Yellenová v březnu uvedla, že takové použití ruských rezerv by se nemělo brát na lehkou váhu. Věc se podle ní musí případně koordinovat se spojenci a patrně se v USA neobejde bez přijetí příslušného zákona.

Borrell považuje za klíčovou otázku, jak zaplatit obnovu Ukrajiny, vzhledem k tomu, o jak ohromné množství peněz podle něj půjde. Rekonstrukce země si podle EU vyžádá stovky miliard eur. Očekává se, že značnou část zátěže ponese Evropa, napsal FT. Sumy vybrané na dosavadních dárcovských konferencích jsou podle Borrella jen „kapkou v moři“.

Americký prezident Joe Biden navrhl na pomoc Ukrajině prodat zabavená aktiva ruských oligarchů. Tento nápad podpořil minulý týden i předseda Evropské rady Charles Michel. Evropská komise (EK) se zabývá právní stránkou věci, která vzhledem k nutnosti respektovat řádný proces a zákonná práva jedinců není jednoduchá. Konfiskace majetku je někdy možná po odsouzení za trestný čin. Tento požadavek ale nesplňuje situace, kdy byly na někoho uvaleny sankce.

Plán zabavit ruské devizové rezervy by podle FT byl dramatickým krokem, jenž by zřejmě znepokojil vlády, které mají napjaté vztahy s EU a jejími partnery. „Kdo zaplatí obnovu Ukrajiny, to je jedna z nejdůležitějších politických otázek,“ konstatoval Borrell.