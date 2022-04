Vzpomínáme na hrdou Američanku a dceru České republiky, řekl ve středu na pohřbu bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové americký prezident Joe Biden. Věděla, jaké je snášet válku a prchat před pronásledováním, nikdo ve 20. a 21. století podle Bidena nebránil svobodu tak jako ona. Nikdy také nezapomněla na svůj původ, dodal prezident na smutečním obřadu ve washingtonské katedrále před asi 1400 hosty. Mezi nimi je i česká delegace vedená ministrem zahraničí Janem Lipavským a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem.

„Jméno Albrightové je stále synonymem Ameriky jako síly pro dobro ve světě,“ řekl Biden. Připomněl přitom slova, která Albrightová pronesla na pohřbu českého prezidenta Václava Havla v roce 2011: „Vrhal světlo na ta nejtemnější místa a neustále nám připomínal závazky, které máme jeden vůči druhému“. „Tato slova platí i pro Madeleine,“ řekl Biden.

Albrightová se narodila v roce 1937 v české židovské rodině v Československu. Po vyhlášení protektorátu její rodina utekla do Británie a po komunistickém převratu v roce 1948 se Albrightová usadila v USA. Mezi lety 1993 až 1997 byla Albrightová velvyslankyní USA při OSN a od roku 1997 pak čtyři roky ministryní zahraničí. V té době byla nejvýše politicky postavenou ženou v historii USA.

„Její příběh byl příběhem Ameriky,“ řekl Biden o životní dráze Albrightové, která podle něj brala službu Spojeným státům jako nejvyšší životní poctu a byla vděčná za možnosti, které jí její nová vlast poskytla.

V předních lavicích v katedrále se usadili současní i bývalí nejvyšší činitelé USA, kromě prezidenta Joe Bidena například někdejší šéfové Bílého domu Barack Obama a Bill Clinton. Mezi účastníky pohřbu je rovněž ministr zahraničí Antony Blinken, šéf Pentagonu Lloyd Austin, exministryně zahraničí Hillary Clintonová či neúspěšný kandidát na prezidenta z voleb v roce 2000 Al Gore.

Za Českou republiku se obřadu účastní kromě Lipavského a Vystrčila také místopředseda Senátu Jiří Růžička a předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. „Budu si ji pamatovat jako pevnou ženu, která to v dětství neměla vůbec lehké, ale přesto nikdy nezapomněla na to, kde má své kořeny, a v rámci své politické kariéry myslela nejen na dobrý výkon své pozice, ale myslela i na Českou republiku a významně pomohla našemu vstupu do NATO, což je věc v dnešní době zvláště důležitá,“ uvedl v prohlášení zaslaném ČTK předseda Senátu Vystrčil.

Pozvání od jedné z dcer Albrightové obdržela i vdova po Václavovi Havlovi Dagmar, která se však podle svého vyjádření nemohla zúčastnit kvůli pracovní vytíženosti. „Vážila jsem si jí jako statečné a silné ženy ve vrcholné politice, ale zejména jako ženy, která dokázala uskutečnit životní kroky, které jí posunuly za jejími sny,“ uvedla v prohlášení zaslaném ČTK Havlová.

Všichni účastníci pohřbu mají na žádost rodiny zesnulé uvnitř nasazené roušky. Washington se v posledních týdnech potýká s poměrně rychlým nárůstem počtu nakažených koronavirem.

Kromě Bidena přednesli projev také oba manželé Clintonovi a vzpomínat na svou matku budou také tři dcery Albrightové. Bývalá republikánská ministryně zahraničí Condoleezza Riceová přečte pasáž z bible. Zazní rovněž hudební vystoupení, například od jazzové legendy Herbieho Hancocka.