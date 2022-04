Vyjednávači za Evropský parlament a členské země EU se v noci na dnešek dohodli na nových pravidlech regulace obsahu na internetu. Velké technologické firmy, jako je Meta či Google, tak budou muset účinněji kontrolovat obsah na svých platformách, a pokud bude v rozporu se zákonem, tak jej bezodkladně odstraňovat. Pokud to nebudou činit dostatečně razantně, budou jim hrozit pokuty v řádu až miliard dolarů. Hlavně nenávistné projevy by tak měly být odstraňovány rychleji.

Dohodu, která je označována za přelomovou, musí Evropský parlament a státy EU ještě oficiálně schválit. To se ale považuje za formalitu.

Takzvaný akt o digitálních službách, DSA, je druhým bodem strategie evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové, jejímž cílem je omezit sílu technologických gigantů. Dohoda byla uzavřena po více než 16 hodinách jednání.

„Máme dohodu o DSA: akt o digitálních službách zajistí, aby to, co je nelegální offline, bylo vnímáno a řešeno také jako nelegální online – ne jako slogan, jako realita,“ napsala Vestagerová na Twitteru.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová dohodu o nových pravidlech pro internetový obsah vítá. Internet bude podle ní bezpečnějším místem, a to i díky návrhu na dodatečné opatření, které má mimo jiné zabránit reklamám cíleným na děti. Jde podle ní o největší legislativní zásah do internetového prostředí po 20 letech, přičemž nařízení zpřísňují požadavky zejména pro internetové giganty, ale nemají zbytečně zatěžovat menší firmy v online prostředí.

„Jsem ráda, že byl přijat můj návrh na dodatečné opatření na větší ochranu dětí,“ uvedla Charanzová ve vyjádření zaslaném ČTK.

Podle DSA hrozí provozovatelům platforem za porušení pravidel pokuta až šest procent z jejich celosvětového obratu. Například pro společnost Meta, která vlastní sociální síť Facebook, by porušení pravidel mohlo znamenat pokutu kolem sedmi miliard dolarů, tedy přes 157 miliard Kč, pokud by se vycházelo z jejího obratu za loňský rok. Při opakovaném porušení by mohlo být provozovatelům zakázáno podnikat v EU.

Cílem DSA je mimo jiné zajistit, aby byl z internetu rychleji odstraňován nezákonný obsah, jako jsou nenávistné projevy, aby se méně sdílely škodlivé dezinformace a válečná propaganda a aby se na internetových tržištích méně prodávaly padělané výrobky.

DSA je součástí rozsáhlého digitálního balíčku, který Evropská komise navrhla v prosinci 2020. Druhou částí je akt o digitálních trzích (DMA), u kterého byla dohoda uzavřena koncem března. Cílem DMA je pomocí přísnějších pravidel zejména omezit tržní sílu technologických gigantů, jako jsou Google a Facebook, respektive nyní Meta.

Jak se EU podaří nová pravidla uvést do praxe, zatím není podle zpravodajského webu stanice CNBC úplně jasné. Kritici tvrdí, že zavedení takových opatření vytvoří technickou zátěž a vyvolá otázky ohledně toho, co je a co není přijatelné v online prostředí.