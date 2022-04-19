ДЕНЬ ПЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ

- …вот мне и говорят: «Идите домой и сами лечитесь. Военное время».

Эту историю мне рассказывает один знакомый, пожилой и больной человек. Мы встретились с ним на улице, когда он шел (скорее - ковылял) из больницы. У него больны ноги, он постоянно лечился, но в последний месяц болезнь обострилась. В другой ситуации он лег бы в больницу, ему нужны довольно сложные процедуры, капельницы и проч., но теперь мест в больнице нет, а главное – нет достаточных ресурсов для его сложных процедур, редких расходных препаратов, специалистов – вот что я понял из его рассказа. В обычных условиях он мог бы и заплатить, а сейчас, чтобы все ему организовать, нужна какая-то астрономическая сумма.

- Я уже пожилой, болезнь у меня старческая, никто со мной возится не хочет, - заключает он. Число стариков в Киеве снизилось, но количество работающих больниц сократилась в разы.

«Военное положение». Сейчас, когда угроза вторжения отступила и улеглись шок и энтузиазм первого времени, киевляне все более проникаются особенностями этого нового состояния. В двух словах, жизнь изменилась в сторону упрощения (жизни вообще) и усложнения при решении ранее казалось бы простых проблем.

Одни друзья разъезжались и многие живут уже новой, эмигрантской или переселенческой жизнью. Другие (мужчины в основном, но и некоторые женщины) пошли в армию или в ополчение. О том, работает ли, например, твой стоматолог, можно узнать наверняка только позвонив ему, и вероятность этого невелика. Приятелям по спорту даже звонить толку нет (все спортивные комплексы закрыты), приятелям-меломанам – то же самое (какие сейчас концерты!?). Появились новые друзья – с которыми решаешь новые, военные вопросы (волонтеры или журналисты), но их вживую видишь редко, да у них ни на что, кроме дел, нет ни времени, ни сил. Жизнь стала простая, трудовая.

И неясно, сколько она такой будет оставаться, сколько продлится это «военное положение».

Чтобы купить новые кроссовки (что раньше занимало полчаса) сейчас нужно ехать на один из немногих работающих торговых центров (причем где-то на окраине города) и брать, что там есть, особо не привередничая. Других мест попросту нет. Но, признаться, я что-то не встречал за последний месяц человека, озабоченного выбором новой обуви – все донашивают, что есть.

Или другой пример – не осталось работающих парикмахерских. Я вот знаю только одну, и тоже в отдаленном районе. Киевляне не стригутся? Скорее, их стали стричь жены, домашними ножницами.

На сайтах объявлений о сдаче жилья так и пишут – «цена действительна до конца «военного положения». И цены на съем жилья упали – от трети до половины обычных. Но характерна формулировка.

В новостях промелькнуло: ожидаемый спад экономики по результатам этого года будет составлять 45% ВВП. Насколько я помню, в самый худший кризис, еще в 90-е, падение ВВП было около 12%. Я помню 90-е в Крыму, это был кошмар, это была феноменальная нищета, когда на рынках продавали не только сигареты, но и табак, натрушенный из собранных на улицах окурков.

Наши «западные партнеры» постоянно объявляют о новых и новых траншах для украинской экономики, аналитики что-то пытаются разъяснить, но понятно без особых слов – без внешней помощи Украине не выжить. Даже без войны, на которые тратятся огромные ресурсы, даже если мирная жизнь начнется завтра – чуть ли не полстраны в экстремальных обстоятельствах.

Знакомый, связанный с торговлей и поставками, говорит, что самые крупные склады вокруг Киева разбомблены. Россияне намеренно их уничтожали.

Они намеренно уничтожали аэропорты и заводы – вот пару дней назад был нанесен ракетный удар по одному из киевских заводов. А вчера – еще один. А сколько еще собираются уничтожить?

Вообще по украинским заводам было нанесено 100 ракетных и бомбовых ударов. А их сколько вообще есть, заводов в Украине? 120? Или 200? Я не знаю.

В полях, по прогнозам, будет засеяно на треть меньше площадей. Кроме тех полей, которые находятся на востоке страны и напрямую под угрозой, в других областях часто попросту не хватает рабочих рук – ушли в армию.

Из этих оставшихся двух третей основной урожай будет составлять продукция для внутреннего потребления. Это, как заявил недавно Зеленский – очень важно, этот будущий урожай - «вопрос национального выживания».

А кроме всего прочего и самое, наверное важное (самое важное в головах украинцев) – это как будут обстоять дела на фронтах. От Харькова на севере и до Херсона на юге, по всей этой дуге украинские и российские войска стоят друг напротив друга, и российские вроде как готовятся атаковать и прорывать оборону. Если им это не удастся, то эти российские войска нужно будет долго изнурять, копить свои ресурсы и гнать их к российской границе. Таков общий план будущего, который у нас есть.

Но сколько это займет времени и сил? Все станет гораздо легче, если Запад (опять Запад!) доставит украинской армии современное и наступательное вооружение. Один современный немецкий танк может в бою уничтожить 10 устаревших российских, а одна новая гаубичная батарея будет крушить российские гаубицы вообще без счета – эти российские попросту не достанут такую новейшую. Да, «западные партнеры, западные друзья…» Сколько о них уже передумано, переговорено, написано!

Сейчас украинцы как бегуны в начале марафона. Силы еще есть, но становится понятно, какой долгой будет этот кросс, добежать быстро не получится, нужно будет выжать из себя все.

И вот сейчас киевляне, направляясь к метро по невеселым, уставшим каким-то улицам, мимо блокпостов, потратив в 2 раза больше времени на дорогу (в метро раздражающие ранее рекламные табло мертвы, при входе нужно предъявить паспорт полицейским), работает на своем рабочем месте (обедая бутербродами из дома, потому что нормально поесть вряд ли получится), пытаясь как-то эту работу наладить. А потом – еще одна долгая дорога домой, потом – заход в какой-нибудь из работающих супермаркетов. А потом наступает комендантский час.

Год назад в это время многие ездили на свои дачи, но сейчас как-то не очень. Слишком трудоемко. Не до развлечений. Друзья? Они или далеко, или тоже слишком устают. К 7 вечера улицы почти пустеют – на них нечего делать. Поработал, поел и спать. «Военное положение».

Это будет долгий марафон.