Americký prezident Joe Biden v příštích dnech pravděpodobně oznámí další vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě asi 800 milionů dolarů (18 miliard korun). Podle agentury Reuters to uvedlo několik zdrojů obeznámených se situací. Předchozí balík pomoci ve stejné výši přislíbily USA Ukrajině minulý týden.

Hodnota nové pomoci by měla být přibližně stejně vysoká jako té předchozí, ale na podrobnostech se stále pracuje, řekl Reuters nejmenovaný americký činitel. Pokud výše balíku splní očekávání, přesáhne celková hodnota americké vojenské pomoci Ukrajině od doby, kdy ji Rusko v únoru napadlo, tři miliardy dolarů (68 miliard korun).

Biden kromě toho přislíbil v rozhovoru s novináři v New Hampshiru Ukrajně další dodávky dělostřeleckých systémů. Vyslání těchto zbraní oznámili také britský premiér Boris Johnson a kanadský předseda vlády Justin Trudeau. O pomoci Ukrajině jednali jmenovaní lídři společně s dalšími západními spojenci Kyjeva v úterý prostřednictvím konferenčního hovoru. Johnson v parlamentu po jednání řekl, že právě dělostřelectvo bude nadále hrát v konfliktu klíčovou roli.

Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby kromě toho v úterý sdělil, že spojenci dodali Ukrajině další vojenské letouny a letecké součástky. Kirby upřesnil, že tyto dodávky nebyly z USA.

Biden při setkání s novináři v New Hampshiru řekl, že neví, zda navštíví Kyjev. Bidena na Ukrajinu osobně pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zpravodajský server Politico dříve informoval, že Spojené státy zvažují, že vyšlou vysoce postaveného činitele do Kyjeva jako symbolický projev podpory Ukrajiny. List The New York Times (NYT) ale napsal, že návštěva přímo prezidenta či viceprezidentky je podle jeho zdrojů vysoce nepravděpodobná.

Vojenská síla Moskvy je na 75 procentech oproti začátku invaze

Spojené státy očekávají další významnou eskalaci války na Ukrajině a současné ruské útoky na východě země vidí jen jako předehru k ještě větší ofenzivě. Vyplývá to z brífinku amerického ministerstva obrany k vývoji bojů. Ruská armáda podle Pentagonu provádí na Donbasu „omezené útočné operace“ a stále pokračuje v přípravných manévrech.

Ruské jednotky v posledních hodinách vystupňovaly ostřelování cílů podél frontové linie na východě Ukrajiny a zřejmě se jim podařilo dobýt město Kreminna v Luhanské oblasti. Kyjev i Moskva hovoří o tom, že začala nová fáze války, která trvá více než 50 dní. Eskalace násilností na Donbase se v posledních dnech očekávala, zatímco Moskva do oblasti přesouvala dodatečné síly po neúspěchu tažení na Kyjev.

Nejmenovaný zástupce Pentagonu sdělil novinářům, že USA pozorují útoky Rusů jihozápadně od Doněcku a jižně od města Izjum. Tyto pozemní operace podporované zejména dělostřeleckou palbou však Washington považuje za „předehry k větším útočným operacím“, citovala z brífinku televize CNN.

Podle činitele Pentagonu Rusko dál posiluje vojenskou přítomnost na východě Ukrajiny ve snaze připravit novou ofenzivu, píše agentura Reuters. Rusové údajně během posledních 24 hodin nasadili další dva prapory a mají tak na Ukrajině 78 těchto útvarů, jejichž velikost se odhaduje na několik stovek až jeden tisíc vojáků.

Činitel americké obrany, který hovořil s novináři, také prezentoval odhad, že vojenská síla Moskvy je nyní na 75 procentech oproti původní invazní síle. „Myšleno napříč všemi složkami... je to pěchota, je to dělostřelectvo, je to letectvo,... jsou to balistické rakety, střely s plochou dráhou letu,“ citovala pracovníka Pentagonu CNN.

Před vypuknutím války Washington uváděl, že podél ukrajinských hranic Rusové nashromáždili něco přes 150 tisíc vojáků.

Krátké shrnutí aktuálních událostí Začala druhá fáze války, oznámil v pondělí na síti Telegram šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Ukrajinské síly v úterý ráno zaútočily na jednu ruskou obec, jež se nachází v příhraniční Belgorodské oblasti. Uvedl to gubernátor tohoto územního celku Vjačeslav Gladkov. Válka poničila na Ukrajině až 30 procent dopravní infrastruktury. Uvedla to v pondělí agentura Reuters s odvoláním na místní ministerstvo dopravy.

Mariupol: Dlouho už nevydržíme

Obránci ukrajinského Mariupolu vydrží vzdorovat ruským útokům už jen několik dní, nebo dokonce jen několik hodin, varoval na Facebooku ukrajinský armádní činitel Serhij Volynskyj. Ruské ministerstvo obrany dalo ukrajinským bojovníkům v Mariupolu nové ultimátum a vyzvalo je, aby složili do středečního odpoledne zbraně, informovala agentura Interfax.

Velitel ukrajinské 36. brigády námořní pěchoty Volynskyj vyzval světové lídry, aby zorganizovali evakuaci z rozsáhlých mariupolských oceláren Azovstal, kolem nichž se soustředily ukrajinské síly bránící město a kde se podle ukrajinských představitelů ukrývají i stovky civilistů. Ocelárny jsou poslední baštou ukrajinského odporu ve městě a čelí intenzivnímu ruskému bombardování.

„Tohle by mohla být naše poslední výzva. Zbývá nám pravděpodobně několik dní, možná jen hodin,“ řekl ve videoprohlášení Volynskyj. „Nepřítel je co do počtu desetkrát silnější než my, má převahu ve vzduchu, na zemi, i pokud jde o dělostřelectvo, vybavení a tanky,“ doplnil. „Obracíme se na světové lídry a prosíme je, aby nám pomohli (...) a přepravili nás na území třetí země,“ zdůraznil velitel. Dodal, že město je zničeno.

Podle Volynského je v ocelárnách asi 500 zraněných vojáků. Poskytnout jim zdravotní pomoc je podle něj problematické. „Doslova hnijí,“ řekl velitel americké stanici CNN v telefonickém rozhovoru. Volynskyj připomněl, že na místě jsou i civilisté, kteří trpí zejména kvůli explozím v bezprostřední blízkosti. Počet vojáků v ocelárnách odmítl stanici upřesnit.

Ruské ministerstvo obrany znovu vyzvalo obránce města, aby do středečních 14:00 hodin moskevského času (13:00 SELČ) složili zbraně. Ruský generál Michail Mizincev v úterý sdělil, že vojákům, kteří se vzdají, Rusko garantuje plnou bezpečnost. Ukrajinští vojáci ani civilisté ale podle něj zatím nabídky nevyužili.

České firmy budou opravovat ukrajinskou bojovou techniku

České zbrojní firmy budou opravovat ukrajinskou bojovou techniku, oznámilo v úterý ministerstvo obrany. Prvním kontraktem bude oprava tanků T-64, zajistí ji společnosti skupiny Czechoslovak Group. V budoucnu se mohou opravy rozšířit i na kolové obrněnce typu BTR a BRDM, zapojit se do nich mohou i další české firmy.

Počty opravovaných kusů techniky ministerstvo v tiskové zprávě neuvedlo. České společnosti budou mít podle něj za úkol rozsáhlejší práce včetně generálních oprav a zprovoznění dlouhodobě skladované techniky.

Raketový útok na Charkov Dalších 9

fotografií

„Česká republika byla první partnerskou zemí, kterou ukrajinská strana oficiálně oslovila s požadavkem na vzájemnou spolupráci českých a ukrajinských firem při opravách pozemní techniky, kterou je nutné zprovoznit, či která byla poničena v bojích,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Je to podle ní další příklad české pomoci Ukrajině proti agresi Ruska. Česko již dříve poslalo na Ukrajinu zbrojní materiál za více než miliardu korun. Z bezpečnostních důvodů přesný obsah pomoci úřad nekonkretizuje, podle některých informací byla jeho součástí i těžká bojová technika.

Podle Jany Zechmeisterové z tiskového oddělení ministerstva obrany pomáhá úřad servis dojednat prostřednictvím Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). První kontrakt dostane Czechoslovak Group (CSG) na opravy tanků T-64. „V budoucnu se můžou opravy rozšířit i na kolové obrněnce typových rodin BTR a BRDM a můžou se do nich zapojit i další společnosti,“ uvedla Zechmeisterová.

Obchodní ředitel divize Land Systems holdingu CSG Richard Kuběna ocenil úsilí ministerstva obrany. Administrativa a koordinace spojená s projektem je podle něj velmi náročná.

Zechmeisterová uvedla, že drobné poruchy či bojová poškození opraví vlastními silami ukrajinská armáda a ukrajinský obranný průmysl. „Česká pomoc spočívá ve využití kapacit českých společností obranného průmyslu na rozsáhlejší práce včetně generálních oprav a zprovoznění dlouhodobě skladované techniky,“ dodala.