Komentář Petra Honzejka

Vláda se stará o Ukrajince, nestará se o naše lidi, je macešská, nejhorší, co jsme měli od revoluce. Tak by se daly shrnout výroky Andreje Babiše a jeho lidí v těchto dnech. Je to pouhá marketingem naordinovaná rétorika, která dělá, co může, aby...