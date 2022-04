Malijská armáda s podporou ruských žoldnéřů v centru země za pět dní povraždila na 300 civilistů. Oznámila to v úterý skupina Human Rights Watch (HRW). Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo Mali, aby umožnilo nezávislé vyšetření zpráv o zabíjení civilistů.

„Generální štáb malijské armády se ve své zprávě o armádních operacích nezmínil o civilních obětech. Odporuje to výpovědím svědků, kteří se zmiňují o vraždění civilistů,“ uvedlo ve svém prohlášení německé ministerstvo zahraničí.

Malijská armáda v sobotu oznámila, že její vojáci zabili 200 islamistických bojovníků, i když ochránci lidských práv už tehdy hovořili i o civilních obětech.

Podle zprávy HRW byli civilisté zabiti mezi 27. a 31. březnem v desetitisícovém městě Moura v regionu Mopti. Islámští radikálové zde stupňují své útoky, které se šíří i do okolních zemí Sahelu. HRW označuje boje ve městě Moura za „nejkrutější událost zaznamenanou za desetiletého ozbrojeného konfliktu“ v Mali.

Zabíjení ve městě Moura odsoudily USA, Evropská unie, Francie i Německo. Skoro dvě desítky svědků uvedly, že vrtulníky do města dopravily vojáky, z nichž někteří mluvili rusky. Začala přestřelka, mezi jejímiž oběťmi byli vojáci, radikálové a civilisté. Potom se vojáci vydali do města a zabíjeli vybrané muže. Vyvedli ven několik stovek neozbrojených lidí a u řeky je nechali několik dní pod palčivým sluncem. Mnozí pocházeli z okolních vesnic a do města přišli na týdenní dobytčí trh. Část z těchto lidí pak vojáci v noci zastřelili. Těla byla navršena ve třech hromadných hrobech. Svědci, na něž se odvolává HRW, se shodli, že mezi vojáky byla asi stovka ruskojazyčných lidí.

V Mali je u moci od roku 2020 vojenská junta, která po sporech s Francií upevňuje vztahy s Ruskem. Bývalá koloniální mocnost Francie nyní z Mali stahuje své vojáky, kteří tam od roku 2013 pomáhali v boji proti islámským radikálům. Stahují se také vojáci ze spojeneckých zemí, jež byly do vojenské mise v Mali zapojeny. Malijské armádě nyní pomáhají podle médií žoldnéři z ruské soukromé Wagnerovy (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) armády, i když junta oficiálně jejich nasazení nepřiznává a Rusy označuje za vojenské instruktory.

Rusové opět popřeli, že by stáli za masakrem v Buče

Ruští představitelé znovu popřeli, že by ruští vojáci byli odpovědní za zabíjení ukrajinských civilistů v Buče poblíž Kyjeva. Zprávy o nalezených mrtvých tělech označili za falešné předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin a blízký spojenec ruského prezidenta Dmitrij Medveděv, který aktuálně zastává pozici místopředsedy ruské bezpečnostní rady. Ruské popírání násilností v Buče je ale například podle stanice BBC v rozporu se svědectvími místních lidí i s vizuálními důkazy.

Zprávy o vyvraždění stovek civilistů v ukrajinském městě Buča za jeho okupace ruskými silami vyvolaly pobouření u ukrajinských i západních představitelů. Podle Zelenského přišlo v tomto městě na okraji Kyjeva o život nejméně 300 civilních obyvatel. Za zvěrstva považují události ve městě mimo jiné zástupci Evropské unie, Německa, Británie i Česka a slibují zostření sankcí proti Rusku.

„Jsou to fake news, které zplodila cynická představivost ukrajinské propagandy,“ uvedl Medveděv na svém kanálu na komunikační platformě Telegram. Zprávy podle něj byly vymyšleny „za obrovské peníze“ PR agenturami a internetovými trolly.

Předseda ruské Státní dumy Volodin se pak nechal slyšet, že zprávy o dění v Buče jsou „představení cílené na západního diváka“. „Washington a Brusel jsou scénáristé a režiséři a Kyjev poskytuje herce,“ uvedl Volodin na svém telegramovém účtu.

Důkazy proti ruským tvrzením přinesl vedle BBC také deník The New York Times (NYT), který získal satelitní snímky Bučié z času ruské okupace. Snímky od firmy Maxar Technologies údajně svědčí o tom, že nejméně 11 mrtvých těl nalezených na jedné z místních ulic tam leželo už od 11. března. Deník porovnal snímky s videozáznamem z ulice a potvrdil umístění těl. Moskva mimo jiné tvrdí, že ruské jednotky opustily Buču už 30. března a těla mrtvých se objevila až o čtyři dny později.

Jiných devět satelitních snímků z 18., 19. a 31. března poskytla společnost Maxar také agentuře Reuters. „Snímky Maxaru ve vysokém rozlišení, které byly pořízeny nad Bučou severozápadně od Kyjeva, potvrzují nedávná videa a fotografie ze sociálních sítí zachycující mrtvá těla na ulici,“ sdělila firma Reuteurs. Agentura potvrdila, že na nejméně čtyřech snímcích jsou pravděpodobně těla na jedné z hlavních ulic v Buči.