Buča je lázeňské město na severovýchod od Kyjeva. V posledních desetiletích se stalo satelitním městem pro ukrajinské hlavní město, kde se usazovala hlavně vyšší střední třída. Jenže město bylo na trase ruského útoku na Kyjev. Obráncům se podařilo ukrajinské hlavní město ubránit a ruské jednotky po několika týdnech opustily i Buču. Když do ní vstoupila ukrajinská armáda, nalezla obraz zkázy a na ulicích stovky mrtvých civilistů, z nichž někteří byli zjevně popraveni.

„Všichni ti evropští politici, kteří jedí dosyta a klidně spí ve svých postelích, by se nechtěli podívat na ty fotografie pekla 21. století? Chtěli jste novou Srebrenici? Spokojení? Chcete se znovu odvrátit? Svolat další summit, abyste znovu vyjádřili znepokojení a pokývali hlavami?“ napsal na Telegram poradce ukrajinského prezidenta Myhajlo Podoljak. „Hlavně aby se Rusové neurazili a nepoužili… Co vlastně ještě nepoužili? Rakety, tanky, masové vraždy civilistů, bombardování obytných čtvrtí, hromadné popravy jako v koncentračních táborech? Co ještě nepoužili?“ napsal emotivně Podoljak. Vyzval evropské politiky, aby pomohli Ukrajině zbraněmi a přestali nakupovat v Rusku ropu a plyn.

Země Evropské unie oznámily, že kvůli těmto zvěrstvům na Rusko uvalí další sankce. Jejich konkrétní podobu projednají diplomaté nejspíš ve středu.

Za novou Srebrenicu označilo město Buča také ukrajinské ministerstvo obrany. V městě, které sousedí s Irpinem a leží 37 kilometrů severozápadně od Kyjeva podle něj ruští vojáci během měsíční okupace „náhodně vraždili místní civilní obyvatele“. Některé z obětí mají svázané ruce za zády, ulice města jsou poseta těly, napsalo ministerstvo na Twitteru. Starosta města Anatolij Fedoruk řekl agentuře Reuters, že bylo zabito přes 300 lidí.

„Do společného hrobu muselo být ve městě uloženo 280 těl,“ uvedl starosta Fedoruk. V nezahrnutém hromadném hrobu u kostela byly vidět kusy těl, ruce, nohy, píší zpravodajové z místa. „Parchanti,“ rozplakal se podle Reuters 66letý Vasilij vzteky při pohledu na více než desítku těl ležících na silnici před jeho domem. Po jeho levici leželo na okraji trávníku vedle jízdního kola tělo muže se zažloutlou tváří a zapadlýma očima. Další ležel uprostřed silnice, pár metrů od vchodu do domu. Vasilij uvedl, že jde o kmotra jeho syna, jeho celoživotního přítele.

Dosud nepohřbení mrtví v Buče na sobě nemají uniformy. Jsou to civilisté s koly, někteří ve ztuhlých rukách stále svírají tašky s nákupem. Někteří jsou zjevně mrtví mnoho dní, ne-li týdnů.

Osmdesátiletá Maria Dabižeová podle nedělníku The Sunday Times uvedla, že jejím sousedům v nedalekém úhledném cihlovém domě ruští vojáci svázali ruce a nohy a zabili je. Ukrajinští vojáci našli v její ulici ve sklepě 18 mrtvých těl mužů, žen i dětí. Těla byla zohavena.

Masakr z Buči už odsoudila i řada evropských politiků. „Zvěrstva v Buče a dalších (ukrajinských) městech mě děsí. Zprávy o tom, že ruské síly útočí na nevinné civilisty, jsou odporné,“ napsala například britská ministryně zahraničí Liz Trussová na Twitteru. „Británie spolupracuje s dalšími zeměmi na shromažďování důkazů a podporuje vyšetřování válečných zločinů Mezinárodním trestním soudem. Odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti,“ dodala.

„Jsem šokován zločiny, kterých se dopustila ruská armáda na ukrajinských civilistech. EU pomůže Ukrajině a nevládním organizacím při zajištění důkazů, potřebných pro stíhání před mezinárodními soudy,“ napsal na Twitteru předseda Evropské rady Charles Michel.