Polský vicepremiér a de facto nejmocnější politický představitel v zemi Jaroslaw Kaczyński dnešnímu vydání německého listu Die Welt řekl, že je otevřený vůči možnosti rozmístit americké jaderné zbraně v Polsku. Podle něj by takový krok „značně zesílil odstrašení Moskvy“. Dodal zároveň, že tato otázka není na pořadu dne, „což se však může rychle změnit“. S iniciativou by podle něj musely přijít samy Spojené státy, informovala agentura DPA.

Před více než pěti týdny zahájilo Rusko agresivní válku proti sousední Ukrajině, která sousedí také s Polskem. Varšava naléhá na spojence, aby Severoatlantická aliance posílila své východní křídlo. Podle Kaczyńského dává v zásadě smysl, aby jaderné zbraně byly součástí tohoto posilování.

Severoatlantická aliance a USA rozmístění svých jaderných zbraní v Evropě oficiálně nekomentují. V roce 2019 ale aliance nedopatřením zveřejnila dokument, ve kterém sama potvrdila rozmístění jaderných pum na leteckých základnách v Belgii, Nizozemsku, Německu a Itálii. Odhaduje se, že jen na letecké základně v Büchelu ve spolkové zemi Porýní-Falc je umístěno 20 jaderných pum. Z evropských zemí mají vlastní jaderný arzenál pouze dvě: Velká Británie, která vlastní 225 hlavic, a Francie s 290 hlavicemi.

Polsko by podle vicepremiéra uvítalo také zvýšení americké vojenské přítomnosti v Evropě ze současných 100 tisíc na 150 tisíc vojáků, a to z důvodu rostoucí ruské agresivity. Podle jeho názoru by mělo být 75 tisíc těchto vojáků umístěno trvale na východním křídle NATO, z toho 50 tisíc v Pobaltí a Polsku.

„Vojáci jaderné velmoci Ameriky jsou nejsilnějším odstrašujícím prostředkem proti ruskému útoku na země NATO a poskytují nám nejvíce bezpečí,“ řekl polský politik listu Welt am Sonntag.

Celkově by NATO mělo pomáhat Ukrajině více než dosud, míní Kaczyński. „Zaprvé by mělo zahájit mírovou misi (na Ukrajině),“ řekl s odkazem na polskou iniciativu, která momentálně nenachází v rámci aliance dostatek podpory. „Zadruhé, země NATO by měly konečně dodat zbraně, o které (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj důrazně žádá,“ dodal. Kyjev chce získat těžké zbraně včetně letectva, dělostřelectva či tanků, které by mu pomohly odrazit ruskou invazi.

K větším dodávkám zbraní na Ukrajinu vyzval Kaczyński jmenovitě Německo, které by podle něj rovněž mělo v Evropské unii prosadit ropné embargo vůči Rusku. Německo a další unijní země zastavení ruských dodávek ropy odmítají s tím, že by takový krok poškodil evropské ekonomiky.

Polský premiér Mateusz Morawiecki tento týden oznámil, že Polsko plánuje přestat používat ruskou ropu do konce letošního roku a nejpozději do konce května chce přestat dovážet ruské uhlí.