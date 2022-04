Chvílemi by se chtělo zakřičet „přidej!“ nebo „nelez tam!“. Uvnitř obřího lisu na plechové díly automobilů prostě člověk intuitivně nechce být, obzvlášť když je ten stroj v pohybu, a je jasné, že ho co nevidět celou svou silou zamáčkne. I průlet těsně kolem mohutných ramen robotů, od nichž při práci odletují jiskry, v sobě má porci adrenalinu. Zažít to lze zprostředkovaně – pohledem dronu. Jeho pilot musel být dost zdatný, aby proletěl novým závodem na elektromobily Tesla v braniborské obci Grünheide nedaleko Berlína. Jde o první továrnou Tesly v Evropě. Slavnostně otevřela 22. března a vyšla na více než 135 miliard korun.

Tesla ji vybudovala na domácí půdě konkurenčního automobilového koncernu Volkswagen, se kterým soupeří v elektromobilitě. Továrna nabídne práci 12 tisícům lidí a vyrábět má ročně až 500 tisíc vozů Model Y, což je poslední novinka této značky. U automobilu slibuje dojezd až 505 kilometrů a cenu lehce nad 1,7 milionu korun. Vedle toho se v braniborské gigafactory bude montovat také Model 3. Mají se zde vyrábět i baterie, články a pohonné jednotky pro elektromobily.

Továrna začala fungovat necelé dva roky po zahájení výstavby. Majitel společnosti Elon Musk původně zamýšlel výrobu rozjet už loni v červnu. Průtahy v získání konečného povolení ale jeho plány zkomplikovaly.

Koncem prvního dubnového týdne přibude nová gigafactory také nedaleko texaského Austinu. Města na břehu řeky Colorado, kam Tesla přemístila své sídlo z Kalifornie. Po Fremontu, Šanghaji a Grünheide to bude čtvrtá fabrika na automobily Tesla.

S přispěním ČTK